"العدل الدولية" تطالب قوات الاحتلال بمنع ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية بغزة

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طالبت محكمة العدل الدولية كيان الاحتلال على
ضرورة أن يتخذ كل ما بوسعها لمنع كافة الأعمال التي تتضمنها المادة الثانية من
اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها ضد الفلسطينيين في غزة.
العدل
الدولية تطالب بمنع ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية وأفادت المحكمة في الجلسة التي أعلنت فيها
قرارها بشأن التدابير المؤقتة التي طلبتها جنوب أفريقيا في قضيتها ضد الاحتلال المتعلقة
بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في القطاع، وأيضا
اتخاذ الكيان ما يلزم لمنع "فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال
داخل الجماعة.
منع
ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين
وقالت رئيسة المحكمة جون دوناهيو: إن على الكيان المحتل ضمان عدم قيام قواتها بأي من تلك الأعمال المذكورة سابقا، وأن تتخذ إجراءات لمنع ومعاقبة المشاركة في التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالفلسطينيين.
توفير
الخدمات الأساسية المساعدات الإنسانية وأضافت أنه يجب على الكيان المحتل اتخاذ إجراءات
فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية المساعدات الإنسانية لمعالجة الظروف
المعيشية الصعبة للفلسطينيين في قطاع غزة.