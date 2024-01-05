نزوح 1،9 مليون.. استشهاد 15 فلسطينيًا في قصف على دير البلح وخان يونس بغزة

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استشهد 15 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح مساء اليوم، في قصف إسرائيلي استهدف منازل وتجمعات للفلسطينيين في مدينتي دير البلح وخان يونس جنوب قطاع غزة. اضافة اعلان





استشهاد 15 فلسطينيًا في قصف على غزة



الأونروا: 1.9 مليون شخص نزحوا في قطاع غزة



وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن 11 فلسطينيًا استشهدوا في القصف الجوي والمدفعي المتواصل على مدينة خان يونس، لافتةً النظر إلى أن القصف طال محيط مستشفيات ناصر والأمل في المدينة.وفي سياق متصل استشهد 4 فلسطينيين وجرح العشرات في قصف إسرائيلي استهدف منطقة أبو عريف بمدينة دير البلح وسط قطاع غزة.فيما يسمع دوي انفجارات في مخيمات البريج والمغازي والنصيرات، ناتجة عن القصف الإسرائيلي المستمر على تلك المخيمات التي تحاصرها دبابات الاحتلال.فيما كشفت أونروا عن أن هناك 1.9 مليون شخص نزحوا في قطاع غزة عدة مرات، إثر القصف الصهيوني المتواصل.وبهذا فقد ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين نتيجة العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم الـ91 على التوالي، إلى 22600 شهيد، فيما بلغ إجمالي عدد حالات الجرح والإصابة 57910 حالات، 70 في المئة منها أطفال ونساء.وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال نفذت سلسة غارات وقصف مدفعي استهدف أحياء سكنية، مما أدى إلى استشهاد 162 فلسطينياً وجرح 296، خلال الساعات 24 الماضية.