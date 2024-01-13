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الـ"يونيسيف" تدعو لإنقاذ أطفال غزة ووقف فوري لإطلاق النار

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أطفال غزة
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أكدت منظمة اليونيسيف أن الأسر الفلسطينية بقطاع غزة وخصوصاً النساء والأطفال منهم يتعرضون لقصف بضراوة خلال هذه الفترة، فإما مصيرهم الموت أو انتشار الأمراض بينهم بسبب سوء التغذية.اضافة اعلان

يونيسيف تدعو لإنقاذ أطفال غزة ووقف إطلاق النار

وأكدت أن الوضع في غزة يتدهور بسرعة، وأن المنظمة تواجه تحديات هائلة لمعالجة تهديداً ثلاثياً يتمثل في العنف والمرض وسوء التغذية.

الوضع في غزة يتدهور بسرعة

 وأشارت إلى أن المساعدات الإنسانية وحدها ليست كافية، ويجب زيادة البضائع التجارية في القطاع لمساعدة السكان على شراء السلع الأساسية وتخفيف التوتر المجتمعي وتحفيز برامج المساعدات النقدية التي تقدمها اليونيسيف، داعية إىل وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة لإنقاذ أرواح الأطفال.

انقطاع جميع خدمات الاتصالات والإنترنت عن غزة

أعلنت شركات الاتصالات الثابتة والمحمولة انقطاع كامل لشبكات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، بسبب العدوان المستمر على القطاع.
 وذكرت شركات الاتصالات والإنترنت، أن جميع خدماتها توقفت، إثر استهداف طائرات الاحتلال لأبراج الاتصالات وكوابل الإنترنت، ونفاد الوقود المشغل للمولدات الكهربائية التي تعمل على شبكات البث والاتصالات في قطاع غزة.

ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لـ 23708

وحتى أمس الجمعة، ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم الـ98 على التوالي إلى 23708، والجرحى إلى 60005، معظمهم من الأطفال والنساء .

 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية ، أن 151 فلسطينياً استشهدوا وأصيب 248، خلال الساعات 24 الماضية في القصف المستمر على عدة مناطق في قطاع غزة، مشيراً إلى أن عدداً من الضحايا لا يزالون تحت ركام المنازل وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف الوصول إليهم، بسبب القصف الإسرائيلي .

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