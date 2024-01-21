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الرئاسة الفلسطينية: المطلوب من الولايات المتحدة الاعتراف بدولة مستقلة وليس الحديث عن حل الدولتين

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نبيل أبو ردينة
أ أ
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قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن المطلوب من الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بدولة فلسطين، وليس فقط الحديث عن حل الدولتين، وهذا هو الوقت المناسب للقيام بذلك.اضافة اعلان

تصريحات رئيس الوزراء الصهيوني:


جاء ذلك رداً على تصريحات رئيس وزراء الاحتلال الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية.

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية - وفق ما أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية - اليوم، إن حكومة الاحتلال غير معنية بالسلام والاستقرار، وما زالت ترفض الاعتراف بحقيقة أن السلام لن يتحقق دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

قرارات مجلس الأمن الدولي:


وأشار إلى أن قرارات مجلس الأمن الدولي، وقرارات الجمعية العامة، والإجماع الدولي، أوصلت دولة فلسطين إلى عضو مراقب في الأمم المتحدة، ورفع علم دولة فلسطين إلى جانب دول العالم التي اعترفت بها.

وأكد أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقوقه المشروعة، وعن القدس ومقدساتها، وعن إقامة دولته الفلسطينية المستقلة مهما طال الزمن.

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