"البنتاجون" يخرج عن صمته ويكشف الغموض: هذا سر دخول "أوستن" المستشفى

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كشفت وزارة الدفاع الأمريكي "البنتاجون" الغموض في واقعة دخول وزير الدفاع "لويد أوستن" المستشفى، قائلا إن خضع لعملية جراحية يوم 22 ديسمبر بعد اكتشاف إصابته بسرطان البروستاتا. اضافة اعلان





"البنتاجون" قدم اعتذارا عما جرى:



"أوستن" يمارس صلاحياته:



وقدّم المتحدث باسم "البنتاجون" الجنرال باتريك رايدر، اعتذارا عن وزارة الدفاع الأميركية، لعدم الكشف عن وضع الوزير أوستن في الوقت المناسب، عازيا الأمر إلى ما أسماه "تقصيرا إداريا".وفيما أكد "رايدر" أنه ليس لدى "أوستن" أي نية للاستقالة، كشف أن ما حصل له تم بشكل مفاجئ، حيث نُقل الوزير في اليوم الأول من السنة الجديدة إلى مستشفى "والتر ريد" العسكري شمال واشنطن بسيارة إسعاف عسكرية.وامتنع عن الحديث بشأن ما تعرّض له "أوستن"، وما إذا كان فقد وعيه خلال نقله إلى المستشفى، مكتفيا بالإشارة إلى أن حالته "تتحسن" وأن "ألمه الحاد بدأ يخفّ تدريجيا".وأضاف أنه لم يكن هناك أي فراغ في توليّ مسؤوليات وزير الدفاع، وأن صلاحياته جرى نقلها على وجه السرعة إلى نائبته كاثلين هيكس، التي لم تعلم بدورها عن حقيقة ما حصل للوزير.يذكر أن لجنتا الاستخبارات والقوات المسلحة في مجلس النواب، أعلنت استدعاء قادة البنتاجون قريبا، لمساءلتهم عن حيثيات ما جرى.