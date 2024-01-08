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استشهاد 14 فلسطينيًا في قصف للاحتلال على مدينة خان يونس جنوب غزة

العدوان على غزة
قصف غزة
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 أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، عن استشهاد 14 فلسطينيًا في قصف للاحتلال استهدف منازل وبنايات سكنية في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

الاحتلال يقصف خان يونساضافة اعلان


 وأفادت الوزارة بأن الطواقم الطبية انتشلت 14 شهيدًا من حي المنارة بمدينة خان يونس، بعد قصف للاحتلال استهدف عدة منازل، كما أصيب العشرات بجروح في غارات إسرائيلية استهدفت محيط المستشفى الأوروبي شرق مدينة خان يونس.
 وفي الضفة الغربية، أكدت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت 40 فلسطينيًا اليوم، خلال عمليات اقتحام واسعة لعدة مناطق في الضفة الغربية، التي ترافق معها مداهمة عدة منازل فلسطينية والاعتداء على سكانها.

مستشفيات جنوب قطاع غزة


من جهتها، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن مستشفيات جنوب قطاع غزة فقدت قدرتها على استيعاب الجرحى والمرضى، وذلك في ظل كثافة القصف الصهيوني المستمر على مخيمات ومدن جنوب قطاع غزة.
 وبيّنت الوزارة في بيان، أن مستشفيات جنوب غزة فقدت قدراتها على استيعاب الجرحى في الأقسام والعنايات المركزة، وأن مئات الجرحى يفترشون الأرض في الممرات والساحات في تلك المستشفيات.
 من جانبه أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن عدد شهداء مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة منذ صباح اليوم، ارتفع إلى 30 شهيدًا والمئات من الجرحى، في ظل القصف الصهيوني المستمر على معظم أحياء المدينة، لافتًا النظر إلى أن مئات العائلات تحاصرهم الدبابات الإسرائيلية في شرق وشمال المدينة.

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