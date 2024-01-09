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قُتل فيها 42.988 شخصًا..

657 حادثة إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدة عام 2023

حوادث إطلاق نار في الولايات المتحدة
حوادث إطلاق نار في الولايات المتحدة
أ أ
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ارتفع عدد حوادث إطلاق النار الجماعي في الولايات المتحدة الأمريكية في عام 2023 ليصل إلى 657 حادثة.

زيادة عدد حوادث إطلاق نار جماعي في الولايات المتحدةاضافة اعلان

وحسب المعطيات التي نشرها موقع "أرشيف العنف المسلح" (GVA) زاد عدد حوادث إطلاق النار الجماعي عام 2023 ليبلغ 657 حادثة على الأقل مقارنة بعام 2022 حيث بلغت 646.

مقتل 42.988 شخصًا في هجمات مسلحة بأمريكا

وتفيد معطيات الموقع بأن 42 ألفًا و988 شخصًا فقدوا أرواحهم وأصيب 36 ألفًا و366 شخصًا في كافة الهجمات المسلحة التي وقعت بالولايات المتحدة عام 2023.
وأشار الموقع إلى أنّ المعطيات التي جمعها عن حوادث إطلاق النار الجماعي حصل عليها عبر أكثر من 7 آلاف مصدر.
وبلغ عدد رجال الشرطة الذين قتلوا بسبب حوادث إطلاق النار 368 عام 2023.

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