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صحيفة تواصل الالكترونية

الخارجية الفلسطينية تدين قتل الاحتلال لأربعة فلسطينيين في الضفة الغربية

وزارة الخارجية الفلسطينية
وزارة الخارجية الفلسطينية
أ أ
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أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قتل قوات الاحتلال الصهيوني والمستوطنين، لأربعة فلسطينيين، في الضفة الغربية، خلال الـ 24 ساعة الماضية.اضافة اعلان

اعتداءات متكررة

 وعدّت خارجية فلسطين في بيان، الجريمة التي ارتكبها مستوطن بإطلاق النار وقتله لشاب، في بلدة حوارة، بمدينة نابلس، ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين خلال أقل من 24 ساعة إلى 4 شهداء - امتداداً لجرائم واعتداءات المستوطنين المنظمة والمسلحة، ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

ضغط دولي

وطالبت بضغط دولي، لإجبار الحكومة الصهيونية، على وقف اعتداءات المستوطنين، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات الدولية لوقف الاستيطان، وبناء البؤر الاستيطانية العشوائية، التي باتت نقطة انطلاق لتنفيذ هجمات المستوطنين، على القرى والبلدات الفلسطينية.

إصابة 60 فلسطينيًا

وكان شاب فلسطيني، قد استشهد اليوم الجمعة، برصاص مستوطنين، خلال اقتحامهم بلدة حوارة، بمدينة نابلس شمال الضفة.
 وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الشاب لبيب ضميدي استشهد برصاص مستوطنين، خلال هجومهم على بلدة حوارة، وأصيب نحو 60 فلسطينيًا بجروح مختلفة، بالإضافة إلى وقوع أضرار جسيمة في ممتلكات الفلسطينيين، جراء اعتداءات المستوطنين على البلدة .
 من جانبها ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن عدد الشهداء الفلسطينيين جراء التصعيد الإسرائيلي المستمر، ارتفع خلال أقل من 24 ساعة إلى 4 شهداء.

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