مداهمات واعتقالات.. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

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اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم الخميس، ستة فلسطينيين، خلال حملة دهم وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، ترافق ذلك مع تفتيش منازل عدة، والعبث بمحتوياتها. اضافة اعلان

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأنها رصدت أكثر من 135 ألف حالة اعتقال منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في مثل هذا اليوم من عام 2000م، وأن الاعتقالات طالت كافة فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني.





مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى



"الخارجية الفلسطينية" تدين التوسع الاستيطاني بالضفة الغربية



كما اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم، باحات المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الصهيوني.وأفادت مصادر فلسطينية، أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متتالية، وتجولوا في باحاته بشكل استفزازي، تزامن ذلك مع عرقلة وصول المصلين للمسجد، والتدقيق في هوياتهم على بواباته.كما أقدم مستوطنون، على اقتلاع عشرات أشجار الزيتون المعمرة في بلدة حارس غرب سلفيت، في إطار اعتداءاتهم المتواصلة على الفلسطينيين وممتلكاتهم بالضفة الغربية.فيما أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية عمليات تعميق الاستيطان المتواصلة، وانتهاكات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين ضد الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم.وحمَّلت حكومة الاحتلال، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم الاستيطان، وعدَّت خارجية فلسطين ذلك ردًا رسميًا على المطالبات الأمريكية والدولية والأممية التي شهدتها جلسة مجلس الأمن بشأن الاستيطان.