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"البنتاجون" يكشف آخر التطورات الصحية لوزير الدفاع الأمريكي

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أوستن
أ أ
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قالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إن الوزير لويدي أوستن لا يزال في مستشفى عسكري وهو في حالة جيدة وليس هناك تاريخ محدد لخروجه.

البيت الأبيض يطلب إخطاره بالأحداث:اضافة اعلان


وأمر كبير موظفي البيت الأبيض جيف زينتس، الوزراء بإخطار مكتبه إذا لم يتمكنوا من أداء مهامهم.

يأتي ذلك بعد تكتم"أوستن" الأسبوع الماضي على مرضه المفاجئ وقيام إدارة بايدن بمراجعة سياساتها في ذلك الصدد.

ووجه زينتس، في مذكرة إلى الوزراء، بإرسال أي إجراءات قائمة إلى البيت الأبيض لتفويض السلطة في حالة العجز أو فقدان الاتصال.

ويطلب من الوكالات إخطار مكتبه ومكتب شؤون مجلس الوزراء في البيت الأبيض إذا واجهت وكالة ما أو تخطط لمواجهة ظرف لا يستطيع فيه الوزير أداء واجباته.

"البنتاجون" يبرر سبب الغموض:


ألقى متحدث باسم البنتاغون باللوم في هذا الخطأ على إصابة أحد الموظفين الرئيسيين بالإنفلونزا.

وتنص مذكرة زينتس على أنه "يجب على الوكالات التأكد من إصدار التفويضات عندما يسافر أحد أعضاء مجلس الوزراء إلى مناطق ذات إمكانية محدودة أو معدومة للاتصالات، أو يخضع للعلاج في المستشفى أو إجراء طبي يتطلب تخديرا عاما، أو غير ذلك في ظرف قد يتعذر فيه الوصول إليه".

كما يتطلب الأمر أيضا أن تقوم الوكالات بتوثيق وقت حدوث أي نقل للسلطات وأن يقوم الشخص الذي يقوم بالدور التمثيلي على الفور بإجراء اتصالات مع موظفي البيت الأبيض المعنيين.

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