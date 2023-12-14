بعد زيارة "ستولتنبرغ" للرياض.. الناتو: نرغب في تعزيز العلاقات مع المملكة

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أعرب حلف شمال الأطلسي "الناتو" عن رغبته في تعزيز العلاقات مع المملكة.

جاء ذلك في بيان صادر عن الحلف، أمس الأربعاء، حول زيارة الأمين العام ينس ستولتنبرغ الأولى من نوعها إلى الرياض. اضافة اعلان





تعميق التعاون بين الحلف والمملكة



تعزيز الأمن الإقليمي



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وأفاد البيان أن زيارة ستولتنبرغ هي المرة الأولى التي يزور فيها أمين عام لحلف شمال الأطلسي، المملكة.وأشار إلى أنه خلال الزيارة طرح أمين عام الناتو رؤيته لتعميق التعاون بين الحلف والمملكة.وذكر البيان أن ستولتنبرغ عين مؤخرًا مجموعة من الخبراء لمراجعة نهج الحلف تجاه الخليج والشرق الأوسط وإفريقيا، لافتًا أن زيارته كانت فرصة لاستكشاف سبل جديدة للتعاون مع الرياض.والثلاثاء، بدأ ستولتنبرغ زيارة إلى الرياض استغرقت يومين.‏وقام وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، بالاتصال هاتفيًا بالأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، واستعرض الجانبان مجالات التعاون والجهود المشتركة التي تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، كما تم نقاش عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.