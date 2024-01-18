اعتقال 6090.. استشهاد 20 فلسطينيًا في قصف استهدف رفح جنوب غزة

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اُستشهد
20 فلسطينيًا وأصيب العشرات اليوم، قي قصف استهدف منزلًا شرق مدينة رفح جنوب قطاع
غزة.
استشهاد
20 فلسطينيًا في قصف رفح جنوب غزة وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن طواقمها
انتشلت 20 شهيدًا معظمهم من الأطفال والنساء من عائلة واحدة بعد استهداف منزلهم
شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، تزامن ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال كافة المناطق
الشرقية من المدينة.
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دفن
عشرات الشهداء في باحات مدرسة وفي وسط قطاع غزة، ذكرت مصادر طبية فلسطينية، أن
الطواقم الطبية قامت بدفن عشرات الشهداء في باحات مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل
اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في مخيم المغازي تعرضت للقصف، وذلك لصعوبة الوصول
للمقابر لدفن الشهداء مع استمرار القصف وحصار الدبابات للمخيم من كافة المداخل.
كما ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على مدينة طولكرم بالضفة الغربية إلى ستة شهداء والعشرات من الجرحى.