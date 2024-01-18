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اعتقال 6090.. استشهاد 20 فلسطينيًا في قصف استهدف رفح جنوب غزة

قصف غزة
شهداء غزة
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اُستشهد 20 فلسطينيًا وأصيب العشرات اليوم، قي قصف استهدف منزلًا شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

استشهاد 20 فلسطينيًا في قصف رفح جنوب غزةاضافة اعلان

 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن طواقمها انتشلت 20 شهيدًا معظمهم من الأطفال والنساء من عائلة واحدة بعد استهداف منزلهم شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة، تزامن ذلك مع قصف مدفعي وجوي مكثف طال كافة المناطق الشرقية من المدينة.

دفن عشرات الشهداء في باحات مدرسة

 وفي وسط قطاع غزة، ذكرت مصادر طبية فلسطينية، أن الطواقم الطبية قامت بدفن عشرات الشهداء في باحات مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا في مخيم المغازي تعرضت للقصف، وذلك لصعوبة الوصول للمقابر لدفن الشهداء مع استمرار القصف وحصار الدبابات للمخيم من كافة المداخل.
كما ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على مدينة طولكرم بالضفة الغربية إلى ستة شهداء والعشرات من الجرحى.

هيئة الأسرى الفلسطينية: الاحتلال اعتقل 6090 فلسطينيًا

وثّقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية اعتقال قوات الاحتلال لأكثر من 6090 فلسطينيًا في الضفة الغربية، منذ السابع من أكتوبر الماضي، خلال اقتحام قوات الاحتلال لعدة مناطق في الضفة الغربية، بينهم 60 فلسطينيًا تم اعتقالهم اليوم خلال عمليات اقتحام لعدة مناطق في الضفة الغربية.

اعتقال 200 امرأة و355 طفلًا

 وأوضحت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، أن من بين من اعتقلوا 200 امرأة و355 طفلًا، تعرضوا خلال عمليات الاعتقال لتعذيب جسدي ونفسي، لافتة الانتباه إلى أن الاحتلال يرفض حتى الآن الإفصاح عن عدد من اعتقلهم خلال عدوانه المستمر على قطاع غزة.

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