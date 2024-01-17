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استشهاد عشرات الفلسطينيين في غارات على قطاع غزة

شهداء غزة
شهداء غزة
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استشهد 32 فلسطينيًا وأصيب العشرات اليوم، في غارات وقصف إسرائيلي استهدف منازل وبنايات سكنية في عدة مناطق في قطاع غزة.
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استشهاد عشرات الفلسطينيين في غارات على قطاع غزة


 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 25 فلسطينياً في غارات استهدفت منازل سكنية في حي الدرج في وسط مدينة غزة، ترافق ذلك مع قصف من البوارج الحربية الإسرائيلية للمناطق الغربية من شواطىء قطاع غزة.
 في سياق متصل، استشهد سبعة فلسطينيين في غارات عنيفة استهدفت عدة منازل في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، تزامن القصف الجوي مع قصف من الدبابات التي تواصل تقدمها في عدة محاور في المدينة، مما تسبب بدمار هائل في البنية التحتية والمنازل الفلسطينية.

استشهاد فلسطينيين في قصف نابلس بالضفة الغربية

في الوقت نفسه، أكدت الوزارة استشهاد شقيقين في قصف استهدف مركبتهم بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
 فيما اقتحمت عشرات الاليات العسكرية مخيم طولكرم بالضفة الغربية، وسط إطلاق نار كثيف، مما أدى وفق الهلال الأحمر الفلسطيني لإصابة العديد من الفلسطينيين بجروح، وكذلك تجريف للبنية التحتية في المخيم.

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