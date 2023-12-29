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ارتفاع عدد ضحايا العدوان المستمر على غزة لـ 21.507 شهداء

تشييع شهداء غزة
شهداء غزة
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ارتفع عدد شهداء العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم 84 على التوالي إلى 21.507 شهداء، والجرحى إلى 55.915 جريحاً، معظمهم من الأطفال والنساء.اضافة اعلان

ارتفاع عدد ضحايا العدوان المستمر على غزة

 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 187 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية في سلسة الغارات الجوية والقصف المدفعي الذي استهدف مناطق عدة في قطاع غزة.
وفي السياق ذاته تواصل مدفعية ودبابات الاحتلال قصفها العنيف لشمال قطاع غزة ووسطه.

انتشال أربعة شهداء من مخيم البريج

 فيما بيّن الهلال الأحمر الفلسطيني أنه انتشل أربعة شهداء من مخيم البريج وسط القطاع، بعد تعرض عدة منازل لقصف إسرائيلي مكثف.

غارات جوية مكثفة على وسط وجنوب قطاع غزة

واصلت طائرات الاحتلال اليوم، قصفها المكثف لأحياء سكنية في مخيمات البريج والمغازي والنصيرات وسط قطاع غزة.
 وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستهداف طائرات الاحتلال مركز إيواء للنازحين في مخيم المغازي وسط القطاع، مما أسفر عن استشهاد فلسطينيين على الأقل وجرح العشرات، كما أوقعت غارة إسرائيلية استهدفت صهريج مياه في مخيم النصيرات شهداء وجرحى، نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة.

استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين.

 وفي شمال قطاع غزة، كثفت دبابات الاحتلال مدعومة بغطاء جوي قصف أحياء الصفطاوي والجلاء، وإجبار آلاف الفلسطينيين في تلك المناطق على مغادرتها على وقع عمليات القصف، التي أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات من الفلسطينيين.

ارتفاع عدد الشهداء من الأطفال الفلسطينيين

قالت المديرة الإقليمية لليونيسف لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أديل خضر: إن عام 2023 كان العام الأكثر دموية على الإطلاق بالنسبة للأطفال في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، حيث وصل العنف المرتبط بالحرب إلى مستويات غير مسبوقة، وأن معاناة هؤلاء الأطفال "يجب ألا تتلاشى في خلفية الصراع الحالي".

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