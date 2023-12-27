غزة اليوم.. قوات الاحتلال تُدمر بشكل شبه كامل مدنًا ومخيمات

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دمرت طائرات ومدفعية الاحتلال بشكل شبه كامل مخيمات ومدنًا وأحياء سكنية خلال العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم 82 على التوالي؛ مما أدى إلى فقدان نحو مليون ونصف فلسطيني لمنازلهم. اضافة اعلان





قوات الاحتلال تدمر بيت حانون بشكل كامل



تدمير مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة



ملية برية واسعة في مخيمات البريج والمغازي والنصيرات



هدم نحو 100 مدرسة وجامعة وكلية



ودمرت قوات الاحتلال بشكل كامل مدن بيت حانون، وبيت لاهيا، والشيخ زايد، وجباليا شمال قطاع غزة، بعد أن قصفتها بمئات الصواريخ والقذائف، وحولت تلك المناطق لركام.وأفادت إحصائيات فلسطينية، أن قوات الاحتلال دمرت بشكل كامل مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، وأحياء النصر والشجاعية والشيخ رضوان، ومدينة الزهراء، وحي الرمال بمدينة غزة وسوتها بالأرض، بعد أن هجرت سكانها وارتكبت بحقهم مجازر مروعة، أدت لاستشهاد آلاف الفلسطينيين.كما ألحق القصف دمارًا هائلًا بمدينة خان يونس ودير البلح جنوب ووسط قطاع غزة، مع تنفيذعملية برية واسعة في مخيمات البريج والمغازي والنصيرات وسط قطاع غزة، تدمير مربعات سكنية بشكل كامل على رؤوس ساكنيها في تلك المخيمات، مما أدى إلى استشهاد المئات من الفلسطينيين.وتشير تقديرات وإحصائيات فلسطينية أولوية، أن العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع، تسبب في تدمير نحو نصف مليون شقة سكنية، ما بين كلي وجزئي، إضافة إلى نحو 100 مدرسة وجامعة وكلية بعد قصفها بشكل كامل، فضلاً عن تدمير مئات المنازل والمنشآت العامة.