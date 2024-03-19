استعدادات الصين العسكرية لمواجهة الغرب.. فيديو متداول يثير الجدل

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سادت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر آلاف الجنود الصينيين، حيث زعم البعض أنه استعداد لمواجهة عسكرية مرتقبة مع الغرب.





استعدادات الصين العسكرية لمواجهة الغرب







وزارة الدفاع الصينية: "الصين مستعدة للتدخل عسكريا في أي مكان إذا قررت الولايات المتحدة أو الناتو مهاجمة روسيا" 🚨تنبيه الحرب العالمية الثالثةوزارة الدفاع الصينية: "الصين مستعدة للتدخل عسكريا في أي مكان إذا قررت الولايات المتحدة أو الناتو مهاجمة روسيا" pic.twitter.com/oSu9S1jnyu March 17, 2024

تتفاقم التوترات بشأن تايوان والبحر الجنوبي



وظهر من خلال الفيديو المتداول آلاف الجنود المتراصين في صفوف متوازية وسط آليات عسكرية، ويظهر في المقطع الرئيس الصيني شي جين بينج وهو يلقي خطابا أمام الجيش.وعلى منصة إكس، زعم ناشرو الفيديو أنه لاستعدادات حديثة للجيش الصيني للتدخل عسكريًا ومساندةً لروسيا في مواجهة الناتو.وحسب "روسيا اليوم"، فإن الفيديو المتداول لا علاقة له بالحرب الأوكرانية والتوترات الحالية بين موسكو والغرب.وبعد التأكد من مصدر الفيديو المنتشر، أرشد البحث إلى أن النسخة الأصليّة منه منشورة عام 2018، وأن صحيفة "ذا جارديان" البريطانيّة أوردت المقطع في حسابها على موقع يوتيوب مرفقًا بتعليق جاء فيه: أن المشاهد تظهر كلمة الرئيس شي جين بينج أمام سبعة آلاف عسكري في انطلاق تدريبات للجيش الصيني.يأتي هذا في وقت أعلنت فيه الصين أنها ستزيد ميزانيتها الدفاعية في العام 2024 بنسبة 7.2% لتبلغ 231 مليار دولار تقريبًا، في وقت تتفاقم التوترات بشأن تايوان وبحر الصين الجنوبي.ووفق مراقبين، فإن الصين تمتلك ثاني أكبر ميزانية دفاعية على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة، على الرغم من أن جيش التحرير الشعبي الصيني يتجاوز الجيش الأمريكي من حيث عدد الأفراد.ونقلت "فرانس برس"، عن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج تأكيد أن الصين أكبر تحدّ بعيد المدى يواجهه حلفاء الناتو,