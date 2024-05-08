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قراصنة يستهدفون بريطانيا وفوضى في المطارات.. ولندن تتهم بكين

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هجوم إلكتروني يستهدف وزارة الدفاع البريطانية
أ أ
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مع إرهاصات أزمة دبلوماسية جديدة تلوح في الأفق، تعرضت وزارة الدفاع البريطانية لهجوم إلكتروني استهدف نظام الرواتب العسكري، الأمر الذي أثار اتهامات جديدة للصين التي نفت الأمر جملة وتفصيلًا.اضافة اعلان

هجوم إلكتروني جديد وسط اتهامات للصين

وحسب وسائل إعلام بريطانية فإن لندن لم توجه الاتهام رسميًا إلى بكين، مكتفية بالإشارة إلى احتمال تورط دولة في الهجوم، الأمر الذي أثار توترات دبلوماسية جديدة بعدما كانت العلاقات بين البلدين قد تدهورت على خلفية قضايا عدة من بينها اتهامات سابقة بالتجسس.
وفي تصريحات له أمام البرلمان قال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس، إن الهجوم يتعلق بمزود خدمة بيانات تم تحديد عيوب محتملة فيه.
وقدم الوزير اعتذاره للعسكريين المتضررين، موضحًا أن الحكومة لا تعتقد بالضرورة أنه قد تمت سرقة البيانات، ولكنها تتصرف على هذا الأساس.

الصين تقف وراء الهجوم الإلكتروني

في الوقت نفسه، أشارت وسائل الإعلام إلى أن الحكومة تشتبه بأن الصين تقف وراء الهجوم الإلكتروني.
من ناحيتها ردت الحكومة الصينية بسرعة وبشدة على الأمر، وذلك بعدما أثار سياسيون بريطانيون شكوكًا بشأن تورّط بكين.
وأدان المتحدث باسم الخارجية، لين جيان، التعليقات الصادرة عن سياسيين بريطانيين معنيين واصفًا إياها بأنها "سخيفة" مؤكدًا أن الصين لطالما عارضت بشدة كل أنواع الهجمات الإلكترونية.

فوضى في المطارات بسبب خلل في البوابات الإلكترونية 

يأتي هذا في وقت شهدت فيه مطارات في جميع أنحاء بريطانيا حالة من "الفوضى"، بسبب وجود "مشكلة حدودية" على مستوى البلاد.
وحسب "رويترز" فقد ذكر متحدث باسم وزارة الداخلية البريطانية أن السلطات على علم بمشكلة تقنية تؤثر على البوابات الإلكترونية في جميع أنحاء البلاد.
وأكد أن العمل جار بشكل وثيق مع قوة الحدود والمطارات المتأثرة، لحل المشكلة في أقرب وقت ممكن، مقدما اعتذاره لجميع الركاب عن أي إزعاج تسببه.

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