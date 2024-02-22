الخميس، 12 شعبان 1445 ، 22 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

الخارجية الأمريكية تعلق على هدية بوتين لرئيس كوريا الشمالية

بوتين ورئيس كوريا الشمالية
بوتين ورئيس كوريا الشمالية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
علق المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر على هدية الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون.

هدية بوتين لزعيم كوريا الشماليةاضافة اعلان

وقالت ميلر: "إن سيارة أوروس التي أهداها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون تنتهك قرارات مجلس الأمن الدولي".
وأضاف ميلر خلال مؤتمر صحفي: "أن قرارات مجلس الأمن الدولي تتطلب من جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة فرض حظر على توريد المركبات والسيارات الفاخرة إلى جمهورية كوريا الشمالية".

قرارات مجلس الأمن الدولي

وتابع "بالتالي ما حدث يعني أن روسيا انتهكت مرة أخرى قرارات مجلس الأمن الدولي، التي وافقت عليها سابقا".
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية (KCNA) أن بوتين أهدى كيم جونغ أون سيارة روسية الصنع. كما أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف أن زعيم كوريا الشمالية تلقى سيارة أوروس.
بذلك يكون كيم جونغ أون هو أول زعيم يحصل على سيارة روسية فاخرة من ماركة "أوروس" كهدية. في الواقع توجد سيارة من هذه الماركة في أسطول سيارات الرئاسة التركمانستانية، ولكنهم حصلوا عليها على أساس تجاري.

اقرأ أيضا

استشهاد 45 فلسطينيًا جراء قصف مكثف على غزة

البرهان: إذا لم تنته الحرب في السودان فلن تكون هناك عملية سياسية

أول تعليق من الولايات المتحدة على انسحاب القوات الأوكرانية من مدينة أفدييفكا

رابطة العالم الإسلامي تعليقًا على "فيتو" أمريكا: يجب وقف الحرب الهمجية على غزة

بسبب المجاعة.. اليونيسف: غزة قد تشهد انفجارًا في وفيات الأطفال

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

65d4ecf24236042e1025ddfb 1:27 ص الأربعاء، 21 فبراير 2024

أول تعليق من الولايات المتحدة على انسحاب القوات الأوكرانية من مدينة أفدييفكا

68678 1:37 م الأربعاء، 31 يناير 2024

بصاروخ باليستي.. كوريا الشمالية تختبر وضعية الهجوم المضاد السريع

فنزويلا وأمريكا 1:24 ص الثلاثاء، 30 يناير 2024

بلومبيرغ: الولايات المتحدة تعتزم إعادة فرض عقوبات ضد هذه الدولة

الحرب مع روسيا 9:19 م الخميس، 25 يناير 2024

الخارجية الأمريكية تطالب أوكرانيا بتحمل تبعات الحرب.. هل تخلت واشنطن عن كييف؟