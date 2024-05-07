أمر قضائي بالقبض على ضابطين كويتيين.. ماذا فعلا؟

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أمرت محكمة الاستئناف الكويتية بإلقاء القبض على عميد ومقدم في إدارة مباحث الأحداث محكومين بالحبس 4 سنوات مع الشغل والنفاذ.



تعذيب حدثين واستخدام القسوة:



انتشار فيروس بين الأطفال في الكويت:



أعراض المرض:



وحسب وسائل إعلام كويتية، فإن الضابطين متهمان بتعذيب حدثين واستخدام القسوة معهما وإحالتهما إلى السجن المركزي وحددت جلسة 21 الجاري للفصل في القضية.وأسندت النيابة العامة في الكويت إلى المتهمين تعذيب وضرب الحدثين لحملهما على الاعتراف والإدلاء بأقوال ومعلومات في قضية جناية عقب إقرار الأخيرين بعدم تذكرهما لملابسات مقطع فيديو متعلق بالقضية عرض عليهما.وفي وقت سابق، سادت حالة من القلق في الكويت عقب ظهور لحالات انتشار لفيروس خفيف لكنه شديد العدوى بين الأطفال وفي عدد من المدارس والحضانات.وحسب ما نقلته صحيفة "الراي" الكويتية، عن بعض المصادر، فإن هذا المرض فيروسي خفيف شديد العدوى، ينتشر بسرعة في أماكن تجمع الأطفال، وخاصة في المدارس والحضانات.كما أنه شائع عند الرضع والأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس سنوات، ويمكن أن يؤثر على الأطفال الأكبر سناً والبالغين، وهو مرض معروف وليس حديث عهد.وأوضحت أن أعراض هذا المرض تتمثل بظهور:1-تقرحات في الفم.2- طفح جلدي على اليدين والقدمين.3- يظهر على أجزاء أخرى من الجسم.وأكدت أن عدم الإبلاغ أو ورود أي بلاغ يفيد بتسجيل حالات إصابة غير طبيعية بين الطلبة في مدارس الكويت في شأن هذا المرض.كما أشارت إلى طريقة انتقال المرض، وأنه ينتقل عادة عبر عدة طرق رئيسية، أبرزها لمس البراز الملوث بالفيروس، وهذه واحدة من أكثر وسائل الانتقال شيوعاً، وخاصة بين الأطفال الذين لم يتم تدريبهم بالكامل على استخدام المرحاض.ونبهت أيضا أن من بين طرق انتقال المرض قطرات التنفس، حيث يمكن أن ينتشر الفيروس عبر الاتصال الشخصي الوثيق، من خلال لعاب الشخص المصاب.وتابعت :" يحدث هذا عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس مما يدفع القطرات لمسافة قصيرة".أيضا تنتقل العدوى عن طريق مشاركة الأكواب أو أدوات الطعام مع الشخص المصاب.