انهيار مستشفيات رفح.. الاحتلال يعتقل 8640 فلسطينيًا ويهدم آلاف المنازل

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وثّقت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، اعتقال قوات الاحتلال أكثر من 8640 فلسطينيًا في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأشارت الهيئة في تقرير لها أن قوات الاحتلال اعتقلت 30 فلسطينيًا اليوم في الضفة الغربية، وتركزت الاعتقالات في طولكرم وجنين والقدس، لافتة النظر إلى أن من بين من اعتقلتهم قوات الاحتلال فتاة وأسرى محررين، مؤكدة تعرض من اعتقلتهم تلك القوات لعمليات تنكيل واعتداءات وحشية بحق عائلاتهم، وتخريب لممتلكاتهم، وذلك في إطار الاعتداءات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

34.844 شهيدًا



قصف الأبراج السكنية في قلب مدينة رفح



ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 215 على التوالي إلى 34.844 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 78.404 جرحى؛ معظمهم من النساء والأطفال.وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 55 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، وأصيب 200 بجروح في القصف الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.قصفت طائرات الاحتلال ، أبراجًا سكنية في قلب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مما أدى لتدميرها واشتعال النيران في العديد منها.وأفادت مصادر محلية فلسطينية، أن القصف الإسرائيلي طال أبراج المصري وزعرب في محيط دوار النجمة وسط مدينة رفح، وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن وجود العديد من الشهداء والجرحى تحت أنقاض تلك الأبراج ومحيطها.

وترافق القصف على الأبراج السكنية العالية في مدينة رفح، مع مواصلة دبابات الاحتلال اجتياح الجزء الشرقي من مدينة رفح، وتفجير وتجريف مئات المنازل في بلدات الشوكة والنصر والفخاري شرق المدينة، وسط تواصل للقصف المدفعي على طول المناطق الشرقية للقطاع.





انهيار الخدمات الصحية في مستشفيات رفح



كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن توقف الخدمات الطبية في مستشفى أبو يوسف النجار بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، بسبب تهديدات الاحتلال باجتياحه وكثافة القصف الإسرائيلي الذي طال محيط المستشفى، الذي يعد أكبر مستشفيات رفح ويضم تخصصات غير متوفرة في مستشفيات جنوب القطاع، مثل غسيل الكلى، والعمليات الجراحية المعقدة، والأجهزة التخصصية.

يضاف لذلك سعة الاستقبال للجرحى والمرضى، وتسبب اجتياح الاحتلال للجزء الشرقي من مدينة رفح في انهيار كافة الخدمات الإنسانية في المدينة التي تضم أكثر من مليون نازح من مناطق متعددة من قطاع غزة.





حرمان آلاف الجرحى والمرضى من العلاج



وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، أن توقف مستشفى أبو يوسف النجار عن الخدمة بعد إخلاء المستشفى في ظل تهديد الاحتلال باجتياح المنطقة التي تقع فيها المستشفى هو حكم بالموت على مئات المرضى والجرحى الذين يتلقون العلاج في المستشفى.

يضاف لذلك حرمان آلاف الجرحى والمرضى من العلاج، بسبب إغلاق معبر رفح البري لليوم الثاني على التوالي.





استشهاد خمسة فلسطينيين في قصف غزة



"الأونروا": مقتل ١٨٨ موظفًا في غزة



في الوقت نفسه، استشهد خمسه فلسطينيين على الأقل وأصيب العشرات بجروح اليوم، في سلسة غارات وقصف استهدف جنوب قطاع غزة.وأفادت مصادر طبية فلسطينية بوصول ثلاثة شهداء للمستشفى الكويتي بمدينة رفح جراء غارات مكثفة طالت أحياء السعودي ومخيم يبنا ومحيط معبر رفح البري.كما استشهد فلسطينيان في قصف استهدفهم بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، ترافق القصف على خان يونس مع قصف من البوارج الحربية لشواطئ المدينة المكتظة بمئات آلاف النازحين.من ناحيتها أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، عن مقتل ١٨٨ موظفًا من كوادرها في العدوان المستمر على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي.وأفادت "الأونروا" في تقرير لها اليوم، أن بعض كوادرها قد قتلوا في القصف الذي استهدف منازلهم في مناطق متفرقة من قطاع غزة، والبعض الآخر أثناء عملهم في أداء الواجب الإنساني، مطالبة بوقف العدوان على القطاع، وعدم استهداف عمال الإغاثة.