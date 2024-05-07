ألمانيا تحظر رفع العلم الروسي يومي 8 و9 مايو.. وموسكو ترد

أ أ

قررت السلطات الألمانية حظر رفع الأعلام الروسية على أراضيها من 8- 9 مايو، حيث تحتفل موسكو بيوم النصر.

من جانبها وصفت السفارة الروسية في ألمانيا قرار سلطات برلين بحظر الأعلام الروسية وكل ما يرتبط ارتباطا وثيقا بيوم النصر في 8-9 مايو بأنه غير مقبول، وطالبت بالرفع الكامل للحظر.



قرار غير مقبول في روسيا:



وقالت السفارة في بيانها: "نعتبر قرار سلطات برلين غير مقبول، والذي بموجبه، في 8-9 مايو 2024، في النصب التذكارية العسكرية السوفيتية الرئيسية، تم حظر عرض الأعلام والرموز وغيرها من الأدوات المرتبطة ارتباطا وثيقا بيوم النصر وتحرير ألمانيا وأوروبا من النازية ومن بينها راية النصر وشرائط القديس جاورجيوس والزي العسكري التاريخي لدول التحالف المناهض لهتلر والنازية وأغاني سنوات الحرب".وأضافت: "إننا نطالب بالإلغاء الكامل للمحظورات ذات الصلة، ونعتبرها تمييزا يتعارض مع روح المصالحة التاريخية بين شعبي روسيا وألمانيا بعد الحرب".