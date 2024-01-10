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اعتقال العشرات.. استشهاد 78 فلسطينيًا في قصف مستمر على غزة

شهداء غزة
شهداء غزة
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استشهد 78 فلسطينياً وأصيب المئات بجروح في قصف استهدف عدة منازل في قطاع غزة خلال الساعات الماضية

استشهاد 78 فلسطينيًا في قصف مستمر على غزةاضافة اعلان

 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد 58 فلسطينياً وإصابة العشرات بجروح في غارات إسرائيلية استهدفت أحياء ومربعات سكنية في مخيمات البريج والمغازي والنصيرات ومدينة دير البلح وسط القطاع
 وفي سياق متصل، استشهد 15 فلسطينياً في قصف استهدف منزلاً في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
 كما استشهد خمسة فلسطينيين في غارات وقصف مدفعي استهدف حي الزيتون بمدينة غزة، تزامن ذلك مع قصف مدفعي مكثف طال مختلف المناطق الشرقية من مدينة خان يونس جنوب القطاع، مما أدى لاستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين.

الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين في الضفة الغربية

في الوقت نفسه، أفادت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية اليوم، أن قوات الاحتلال اعتقلت 26 فلسطينياً خلال عمليات اقتحام واسعة لعدة مناطق في الضفة الغربية.
 وأكدت أن الاعتقالات تركزت في جنين ونابلس والخليل بعد اقتحامات ومداهمات واسعة نفذتها قوات الاحتلال، لافتة النظر إلى أن الأوضاع الإنسانية للأسرى داخل معتقلات الاحتلال صعبة للغاية في ظل ممارسات الاحتلال العدوانية والقمعية بحقهم، في انتهاك فاضح لكل الأعراف والمواثيق الدولية.
 من جانبه أكد مركز معلومات وادي حلوة في القدس المحتلة، أن جرافات الاحتلال الإسرائيلي شرعت في تجريف أراضي الفلسطينيين في حي وادي الربابة ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.

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