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قوات الاحتلال تعتقل ٢٣ فلسطينيًا في الضفة الغربية

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين
فوات الاحتلال
أ أ
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اعتقلت قوات الاحتلال ، اليوم، ٢٣ فلسطينيًا خلال عمليات اقتحام واسعة، لعدة مناطق في الضفة الغربية، تخللها مداهمة منازل عدة، والعبث بمحتوياتها.اضافة اعلان
 وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن من بين المعتقلين ١١ شاباً، من مدينة بيت لحم، بعد اقتحام بلدة تقوع قضاء المدينة، واقتحام ومحاصرة منازل عدة، فيما اعتقلت قوات الاحتلال ١٢ فلسطينياً، خلال عمليات اقتحام، لمدن طولكرم والخليل وجنين.

ثلاثة فلسطينيين بالضفة الغربية

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية ثلاثة فلسطينيين من مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة
 وذكرت مصادر أمنية أن قوات خاصة إسرائيلية اعتقلت 3 مواطنين فلسطينيين أثناء مرورهم بمركبتهم عبر حاجز عسكري نصبته قوات الاحتلال قرب مفترق بزاريا على طريق نابلس- جنين.
 كما أصيب عدد من الفلسطينيين بحالات اختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم العروب شمال الخليل.
 وأفادت مصادر محلية بأن المواجهات اندلعت على مدخل المخيم، وأطلقت خلالها قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، مما تسبب بإصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق جرى علاجهم ميدانيًا.
 وأغلقت قوات الاحتلال المداخل الرئيسية لمدينة أريحا، ونصبت عددا من الحواجز العسكرية، وأوقفت مركبات المواطنين الفلسطينيين، خاصة الخارجين من المدينة، وفتشتها، وأجبرتهم على سلوك طرق وعرة.

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