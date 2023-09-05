اعتقالات ومداهمات.. حاخام متطرف يقود اقتحام المستوطنين لـ"الأقصى"

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بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال، اقتحم مستوطنون بقيادة الحاخام المتطرف "يهودا جليك"، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك.





عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى المبارك



اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى



قوات الاحتلال تعتقل 9 فلسطينيين في الضفة الغربية



مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال في جنين



وقاد المتطرف عشرات المستوطنين الذين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسًا تلمودية.وينفذ المستوطنون اقتحامات استفزازية للمسجد الأقصى المبارك، في محاولة لفرض أمر واقع والسيطرة عليه.وحسب وكالة "وفا"، فإن "منظمات الهيكل" المزعوم، تواصل حشد أكبر عدد ممكن من المستوطنين لتنفيذ اقتحامات واسعة وجماعية للمسجد الأقصى خلال موسم الأعياد اليهودية المقبلة، الذي يعد الأطول هذا العام.كما اعتقلت قوات الاحتلال اليوم، تسعة فلسطينيين، خلال عمليات اقتحام واسعة، لعدة مناطق في الضفة الغربية.وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين، من مخيم الأمعري، قضاء رام الله، كما اعتقلت أربعة آخرين، خلال اقتحام بلدات في القدس والخليل والبيرة.وفي مدينة جنين، اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال، تخللها إطلاق نار، ومداهمة منازل عدة، أسفرت عن اعتقال شابين.