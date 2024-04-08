انتشال 20 شهيداً في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن الطواقم الطبية انتشلت حتى الآن 20 شهيدًا من شوارع وأحياء مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة, بعد تراجع قوات الاحتلال من المحاور الرئيسية في المدينة، مما كشف عن حجم الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال خلال اجتياحها للمدينة.

من جانبه أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أن كارثة صحية ضربت مدينة خان يونس في ظل عدم القدرة على انتشال العشرات من الشهداء من تحت ركام المنازل المدمرة، لافتًا النظر إلى صعوبة التعرف على هويات الشهداء بسبب تحلل جثامينهم نتيجة طول مدة استشهادهم, ورفض الاحتلال انتشال جثامينهم لدفنهم.

وأكد الهلال الأحمر وجود العديد من الشهداء لم يتم انتشالهم في ظل عدم توفر الامكانيات اللازمة من معدات وآلات حفر لانتشال الشهداء من تحت أنقاض المنازل والبنايات المدمرة.