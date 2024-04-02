الثلاثاء، 23 رمضان 1445 ، 02 أبريل 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تنديد واسع.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لـ 32.916 شهيدًا

تشييع شهداء غزة
شهداء غزة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم الـ179 على التوالي إلى 32.916 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 75.494 جريحًا, معظمهم من النساء والأطفال.

اضافة اعلان

استشهاد 71 فلسطينيًا خلال الساعات الـ24 الماضية

 وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 71 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، وأصيب 102 بجروح في القصف المستمر على قطاع غزة.

تنديد بقتل الاحتلال لفريق المطبخ المركزي العالمي

فيما أثار قتل قوات الاحتلال لسبعة من موظفي المطبخ المركزي العالمي في قصف على مركبتهم على شارع الرشيد غرب مدينة غزة، ردود أفعال فلسطينية غاضبة، خاصة وأن الفريق الدولي كان يتولى تقديم المساعدات الإنسانية لمئات آلاف النازحين والمنكوبين في قطاع غزة، وكان في طريقه لمهمة استطلاع لميناء غزة لاستقبال سفينة مساعدات غذائية لقطاع غزة.
 وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن طواقمها انتشلت 7 قتلى من كوادر المطبخ المركزي العالمي من داخل مركبتهم، ويحملون جنسيات متعددة، منها الأمريكية والكندية والبريطانية والأسترالية والبولندية، مبينة أن قتل هذا الفريق من قبل الاحتلال يأتي في إطار سياسة التجويع، وشل عمل المؤسسات الإنسانية الدولية في غزة، لمنعها من إغاثة أكثر من مليوني فلسطيني يحاصرهم الجوع والعطش والمرض، خاصة وأن المطبخ المركزي العالمي قد علق أعمال الإغاثة في غزة بعد مقتل فريقه في غزة.

تنديد بجريمة قتل فريق المطبخ المركزي العالمي

يأتي هذا وسط تأكيدات فلسطينية أن جريمة قتل فريق المطبخ المركزي العالمي، تتطلب تحركاً دولياً مضاعفاً لوقف حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي حصدت أرواح نحو 40 ألف فلسطيني بين قتيل ومفقود، والضغط على الاحتلال لوقف عمليات استهداف فرق الإغاثة الدولية، والتي تكررت بشكل لافت خلال العدوان المستمر على قطاع غزة.

اقرأ أيضا

زلزال جديد في تركيا.. التفاصيل

رائحة كريهة مجهولة المصدر تجبر طائرة أمريكية على إخلائها فورًا

الحوثي يصدر عملة معدنية جديدة.. والبنك المركزي اليمني يحذر

إيران..مصرع 664 شخصا في حوادث مرور خلال عطلة السنة الجديدة

الأمطار تقتل 12 شخصًا في باكستان

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

819544-غارات-على-قطاع-غزة 4:51 م الأحد، 31 مارس 2024

اعتقالات واسعة.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لـ 32.782

images 11:57 م الجمعة، 29 مارس 2024

غزة الآن.. استشهاد 14.350 طفلًا في 2888 مجزرة لليوم 175 على التوالي

47-أسرة-تحذف-من-السجل-المدني-في-قطاع-غزة 5:08 م الجمعة، 29 مارس 2024

قصف مستمر.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة إلى 32.623 شهيدًا

قصف غزة 5:28 م الثلاثاء، 26 مارس 2024

32.414 شهيدًا.. سقوط عشرات الضحايا الفلسطينيين اليوم في غزة