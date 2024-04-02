تنديد واسع.. ارتفاع عدد ضحايا العدوان على غزة لـ 32.916 شهيدًا

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ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان المستمر على قطاع غزة لليوم الـ179 على التوالي إلى 32.916 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 75.494 جريحًا, معظمهم من النساء والأطفال.





استشهاد 71 فلسطينيًا خلال الساعات الـ24 الماضية



تنديد بقتل الاحتلال لفريق المطبخ المركزي العالمي



تنديد بجريمة قتل فريق المطبخ المركزي العالمي



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 71 فلسطينيًا استشهدوا خلال الساعات 24 الماضية، وأصيب 102 بجروح في القصف المستمر على قطاع غزة.فيما أثار قتل قوات الاحتلال لسبعة من موظفي المطبخ المركزي العالمي في قصف على مركبتهم على شارع الرشيد غرب مدينة غزة، ردود أفعال فلسطينية غاضبة، خاصة وأن الفريق الدولي كان يتولى تقديم المساعدات الإنسانية لمئات آلاف النازحين والمنكوبين في قطاع غزة، وكان في طريقه لمهمة استطلاع لميناء غزة لاستقبال سفينة مساعدات غذائية لقطاع غزة.وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية أن طواقمها انتشلت 7 قتلى من كوادر المطبخ المركزي العالمي من داخل مركبتهم، ويحملون جنسيات متعددة، منها الأمريكية والكندية والبريطانية والأسترالية والبولندية، مبينة أن قتل هذا الفريق من قبل الاحتلال يأتي في إطار سياسة التجويع، وشل عمل المؤسسات الإنسانية الدولية في غزة، لمنعها من إغاثة أكثر من مليوني فلسطيني يحاصرهم الجوع والعطش والمرض، خاصة وأن المطبخ المركزي العالمي قد علق أعمال الإغاثة في غزة بعد مقتل فريقه في غزة.يأتي هذا وسط تأكيدات فلسطينية أن جريمة قتل فريق المطبخ المركزي العالمي، تتطلب تحركاً دولياً مضاعفاً لوقف حرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والتي حصدت أرواح نحو 40 ألف فلسطيني بين قتيل ومفقود، والضغط على الاحتلال لوقف عمليات استهداف فرق الإغاثة الدولية، والتي تكررت بشكل لافت خلال العدوان المستمر على قطاع غزة.