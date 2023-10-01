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صحيفة تواصل الالكترونية

إصابات بالرصاص.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

الاحتلال
قوات الاحتلال
أ أ
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اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى، بحماية من قوات الاحتلال، التي انتشرت بكثافة على مداخل الأقصى والبلدة القديمة في القدس.اضافة اعلان
وأوضح مركز معلومات وادي حلوة في القدس، أن المئات من المستوطنين اقتحموا الأقصى، بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال لباحاته، لتأمين عملية الاقتحام، ترافق ذلك مع منع قوات الاحتلال للشبان من دخوله.
 وبين أن العشرات من المستوطنين تجمعوا قرب باب الحديد أحد أبواب الأقصى، وأدوا طقوسًا استفزازية، وسط إدانات فلسطينية واسعة لعملية اقتحام الأقصى.

إصابة فلسطيني بالرصاص والعشرات بالاختناق

كما أصيب فلسطيني بالرصاص والعشرات بالاختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية المحتلة.
 وأفادت مصادر أمنية، بأن شابا أصيب بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط بالرأس، خلال مواجهات اندلعت بين الشبان وقوات الاحتلال عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، ووصفت إصابته بالمستقرة.
 وأشارت إلى أن طواقم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قدمت العلاج الميداني للعشرات الذين أصيبوا بالاختناق، جراء استنشاق الغاز السام المسيل للدموع، الذي أطلقه جنود الاحتلال.

إصابة ثلاثة فلسطينيين بحروق واختناق

 في سياق متصل أصيب 3 فلسطينيين، في هجوم للمستوطنين في برية تقوع جنوب شرق بيت لحم، حيث توجه طاقم البلدية وعدد من أهالي البلدة إلى منطقة البرية للوقوف على عربدة المستوطنين الذين نصبوا حاجزا ومنعوا المواطنين من الوصول إلى أراضيهم.
 وعند اقترابهم من الحاجز، تعرضوا لهجوم من المستوطنين الذي رشوا غاز الفلفل صوبهم واعتدوا عليهم بالضرب، ما أدى إلى إصابة ثلاثة فلسطينيين بحروق واختناق.

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