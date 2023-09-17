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"أمة واحدة".. حلقات تحفيظ القرآن في مصراتة تلهج بالدعاء لرفع الكرب عن درنة

تحفيظ القرآن
تحفيظ القرآن
أ أ
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وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي تضامنا كبيرا مع أزمة درنة المنكوبة، بسبب إعصار دانيال الذي ضرب البلاد قبل أيام، وخلّف الآلاف من الضحايا.اضافة اعلان

حلقات تحفيظ قرآن في مصراته:



ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله دعاء لأهالي درنة بإحدى حلقات تحفيظ القرآن في مصراتة.

ويوثق الفيديو عددا كبيرا من الأطفال من حفظة القرآن الكريم وهم يرفعون أكف الضراعة، لرفع البلاء عن أهالي درنة.

كما يظهر بالفيديو معلّم الأطفال الذي يلهج بالدعاء لرفع البلاء وحلفه الأطفال من حفظة القرآن وهم يؤمّنون بالدعاء.

القتلى والمفقودين في درنة:



وكشفت منظمة الأمم المتحدة، اليوم الأحد، عن نزوح أكثر من 40.000 شخص من شمال شرق ليبيا بسبب الفيضانات.

وأعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ارتفاع عدد قتلى السيول في درنة إلى 11.300 والمفقودين إلى 10 آلاف.

وقال المتحدث باسم جهاز الإسعاف في ليبيا، إن الحاجة أصبحت ماسة للمزيد من سيارات نقل الجثامين وحصر عدد الضحايا الفعلي.

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