"درنة" قبل وبعد الإعصار.. صور جوية تكشف هول الكارثة (تقرير)

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كشفت صورٌ للأقمار الاصطناعية، أخذت لمدينة درنة الليبية، قبل وبعد مرور عاصفة دانيال، كيف غيرت العاصفة وجه المنطقة وتركتها منطقة منكوبة، جسورها محطمة وشوارعها مغمورة بالمياه الضحلة والوحل. اضافة اعلان





ارتفاع عدد الضحايا إلى 11399 قتيل



انفجارات مدوية أثناء انفجار السدود

المقارنة بين تلك الصور، تُظهر حجم الدمار الناجم عن الفيضانات التي أودت بحياة ما لا يقل عن 11300 شخص في درنة شرقي ليبيا.

وانفجر سدان فوق درنة في وقت مبكر من يوم الاثنين تحت ضغط الأمطار التي تهاطلت بقوة بسبب العاصفة.

جرفت المياه التي كانت محبوسة بين سدين، كتلا من المناطق المنخفضة في وسط مدينة درنة إلى البحر الأبيض المتوسط.

وقال شهود إنهم سمعوا انفجارات مدوية أثناء انفجار السدود، بعدها تدحرج فيضان يبلغ ارتفاعه عدة أمتار على سفح الجبل إلى المدينة.







ضحايا مدفونون تحت الطين والحطام

تقول وكالة أسوشيتد برس إن هناك أعدادا من الضحايا لا يزالون مدفونين تحت الطين والحطام الذي يشمل السيارات المقلوبة وقطع الخرسانة.

واقلت الوكالة عن مرعي الدريس، الأمين العام للهلال الأحمر الليبي، قوله إن عدد القتلى ارتفع إلى 11300 مع استمرار جهود البحث.

وقال كذلك إنه تم الإبلاغ عن فقدان 10100 آخرين.







نزوح 30 ألف شخص في درنة

ويقول عمال الإنقاذ إن العديد من الجثث التي جرفتها الأمواج إلى البحر عادت مع المد.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة إن الفيضانات أدت إلى نزوح ما لا يقل عن 30 ألف شخص في درنة، واضطر عدة آلاف آخرين إلى مغادرة منازلهم في بلدات أخرى.

وبسبب الأضرار التي لحقت بالطرق، لم تبدأ المساعدات بالتدفق إلى المدينة إلا مساء الثلاثاء.







تضرر 884 ألف شخص

وتشرّد نحو 30 ألف شخصًا على الأقل، بالإضافة إلى ثلاثة آلاف شخص في البيضاء وأكثر من ألفين في بنغازي، وهي مدن تقع إلى الغرب، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة.

وتضرر 884 ألف شخص بشكل مباشر من الكارثة، بحسب الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر.







تقديم المساعدات الغذائية

قال برنامج الأغذية العالمي إنه بدأ تقديم المساعدات الغذائية لأكثر من 5000 أسرة نازحة، مشيراً إلى أن آلافاً آخرين في درنة "بدون طعام أو مأوى".



وأعلن السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند على منصة "إكس" أن السفارة أصدرت "إعلانا للحاجة الإنسانية من شأنه السماح بالتمويل الأولي الذي ستقدمه الولايات المتحدة لدعم جهود الإغاثة في ليبيا".







الأمل قائم بالعثور على أحياء

أودت الفيضانات بحياة ما لا يقل عن 11300 شخص في درنة شرقي ليبيا

ورغم صور الدمار هاته، إلا أن المسؤول عن عمليات المساعدة لليبيا في الصليب الأحمر، تامر رمضان، قال الجمعة إنه "لا يزال هناك أمل بالعثور على أحياء" .

وأكد رمضان من الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر خلال مشاركته من القاهرة في مؤتمر صحفي عقد في جنيف "الأمل قائم والأمل بالعثور على أحياء لا يزال قائمًا".