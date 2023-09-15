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"الدولية للهجرة": نزوح أكثر من 38 ألفًا بسبب فيضانات ليبيا

إعصار دانيال في ليبيا 9
آثار العاصفة دانيال في ليبيا
أ أ
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قالت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحد (IOM)، اليوم الجمعة، إن أكثر من 38 ألفًا و640 شخصًا نزحوا بسبب الفيضانات في ليبيا.اضافة اعلان

نزوح عشرات الآلاف بسبب فيضانات ليبيا

وأكدت المنظمة الأممية، في بيان، أن "30 ألف شخص على الأقل نزحوا في درنة بسبب العاصفة دانيال، و3 آلاف في البيضاء، و2595 في المرج، و2195 في بنغازي، و350 في سوسة، و300 في المخيلي، و200 في الوردية، وأقل من 20 في شحات".
ورجحت المنظمة مصرع أكثر من 5 آلاف شخص، فيما تم تسجيل إجمالي 3 آلاف و922 حالة وفاة في المستشفيات، وفقًا لمصادر منظمة الصحة العالمية.
وأكد البيان أن "فرق الإنقاذ تواصل البحث عن ناجين".
وأضافت منظمة الهجرة: أن "استعادة بعض الطرق، التي كانت مغلقة سابقًا، تسمح الآن لبعض الأفراد المتضررين من الفيضانات بمغادرة المناطق التي ضربتها العاصفة دانيال بحثًا عن الأمان والمأوى وضروريات الحياة الأساسية".
وفي 10 سبتمبر الجاري، اجتاح إعصار "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة.

11300 قتيل
وتحدث الهلال الأحمر الليبي، عن حصيلة مرعبة لضحايا الفيضانات، إذ أكد أن عدد الوفيات وصل إلى 11300 قتيل، فيما رجح مسؤولون ارتفاع العدد لأكثر من ذلك بكثير.

2000 جثة في البحر جرفتها السيول في درنة
وأضاف الهلال الأحمر، مساء أمس الخميس، أن عدد الوفيات 11300 قتيل، بينما بلغ عدد المفقودين نحو 20 ألف شخص. وقال الهلال الأحمر الليبي إن نحو 2000 جثة في البحر جرفتها السيول.

10.000 مفقود في المدينة
كما صرح مرعي الدرسي، الأمين العام للمنظمة الإغاثية، للأسوشيتدبرس، هاتفيًا بأن هناك أكثر من 10.000 مفقود في المدينة الساحلية حتى الآن.
بدوره قال رئيس بلدية درنة، عبد المنعم الغيثي، إن الوفيات في المدينة قد تصل إلى ما بين 18 ألفا و20 ألفًا، استنادًا إلى حجم الأضرار.

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