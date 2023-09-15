السبت، 01 ربيع الأول 1445 ، 16 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

بعد تسمم العشرات.. "مكافحة الأمراض" يطالب بإخلاء مناطق منكوبة في ليبيا

سيول ليبيا
كارثة شرق ليبيا
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، أنه وجه بوجوب إخلاء المناطق التي غمرتها السيول بعد تسجيل 55 حالة تسمم بين الأطفال بسبب تلوث المياه.اضافة اعلان
ونقلت "العربية"، عن مسؤول بالصحة الليبية، أن يوجد الكثير من الجثث التي لم يتم التعرف على هويتها، مستشفيات درنة لا تتسع لعدد الجثث التي يتم انتشالها.

"البيئة" تطالب بردم البرك فورًا

ودعت وزير البيئة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الجميع الالتزام بعدم استخدام المياه الجوفية، مناشدة فرق الإغاثة في درنة والمناطق المنكوبة ردم البرك فورًا.
وأكدت أنه أول عمل قامت به هو إيصال أكياس لحفظ الجثث إلى ليبيا، مبينة أنها سجلت اليوم 55 إصابة سببها المياه الملوثة بسبب الكارثة.

أكثر من مليون شخص تأثروا بالكارثة

وكشف الجيش الليبي، أن الفيضانات غمرت آلاف المنازل وأكثر من مليون شخص تأثروا بالكارثة، ما حدث في درنة كارثة قومية وحدت جميع الليبيين، مؤكدًا أنه فقد أكثر من 80 ضابطا وجنديا في درنة.
وقالت وزارة الصحة الليبية، إن سكان المناطق المنكوبة في حاجة لتأمين أماكن إيواء مع اقتراب فصل الشتاء، مؤكدة أن لديها نقص في المعدات والأجهزة المتطورة في مجال عمليات البحث والإنقاذ.
وأكدت أنه تم العثور على شخصين أحياء ولدينا أمل بالعثور على ناجين حتى مضي 10 أيام.
يأتي هذا في وقت أعلن فيه المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، تشكيل لجنة لدراسة الوضع بالمدن المتضررة من الفيضانات والتنسيق لنقل المساعدات.


اقرأ أيضا

زلزال
12:24 ص السبت، 16 سبتمبر 2023

بقوة 3.8 ريختر.. المغرب يتعرض لهزة ارتدادية جديدة

صلاة الغائب
11:21 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

الآلاف في الأقصى ودول عربية يؤدون صلاة الغائب على ضحايا ليبيا والمغرب

53532_large
9:37 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

أمريكا تشيد بدور المملكة وجهودها في إحياء مفاوضات السلام باليمن

قوات الاحتلال تقتحم مدن الضفة
7:42 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

جرحى برصاص قوات الاحتلال في الضفة الغربية وغزة

اقرأ أيضا

"درنة" قبل وبعد الإعصار.. صور جوية تكشف هول الكارثة (تقرير)

"الدولية للهجرة": نزوح أكثر من 38 ألفًا بسبب فيضانات ليبيا

69 % من الخرطوم.. 5 ملايين سوداني غادروا منازلهم منذ إبريل

فاجعة درنة.. 11300 قتيل و20 ألف مفقود (تقرير)

خبير يكشف توقعات بكارثة 10 أضعاف إعصار ليبيا بدولة عربية (تفاصيل صادمة)

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

درنة قبل العاصفة وبعدها 6:59 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

"درنة" قبل وبعد الإعصار.. صور جوية تكشف هول الكارثة (تقرير)

إعصار دانيال في ليبيا 9 5:17 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

"الدولية للهجرة": نزوح أكثر من 38 ألفًا بسبب فيضانات ليبيا

إعصار دانيال في ليبيا 8 10:01 ص الجمعة، 15 سبتمبر 2023

فاجعة درنة.. 11300 قتيل و20 ألف مفقود (تقرير)

إعصار دانيال في ليبيا 7 6:41 ص الخميس، 14 سبتمبر 2023

قصة مفجعة.. "يا بوي سامحني" آخر كلام شاب ليبي قضى في الإعصار (تقرير)

اقرأ أيضا

إشارة مرور
1:03 ص الجمعة، 15 سبتمبر 2023

إحصائية صادمة بدولة خليجية.. 1000 شخص يكسرون الإشارة الحمراء يوميا

حميدتي
12:03 ص الجمعة، 15 سبتمبر 2023

حميدتي يثير الجدل في تسجيل صوتي جديد.. وهذا مطلبه

نهر دجلة
10:05 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

نهر دجلة أشرف على الجفاف.. وفي انتظار الضربة القاضية من "مياه الصرف"

طائرة
9:40 م الخميس، 14 سبتمبر 2023

إطلاق صاروخ روسي على طائرة بريطانية.. وهذا ما حدث

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أهم 10
11:33 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

أهم 10.. انتهاء حظر العمل في الشمس و5 أسباب للتعليم عن بعد ومشاهدات الاقتراب من الموت

ن
11:09 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

هل تنهى أسعار النفط العام الحالي عند سعر 100 دولار؟ هذا التقرير يجيب

F6Fr-gjXMAAzTDu
10:43 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

لـ 7 صباحًا.. "الأرصاد" يُحذر من شبورة مائية وضباب على هذه المناطق

حساب المواطن
10:33 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

لأصحاب العقارات.. تنبيه مهم من حساب المواطن بخصوص الدعم

العالم في أسبوع - صغيرة
8:06 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

العالم في أسبوع.. حقيقة تأثر المملكة بالأعاصير وارتفاع أسعار السكن والمياه وحسم درجات للطلاب

درنة قبل العاصفة وبعدها
6:59 م الجمعة، 15 سبتمبر 2023

"درنة" قبل وبعد الإعصار.. صور جوية تكشف هول الكارثة (تقرير)