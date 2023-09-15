بعد تسمم العشرات.. "مكافحة الأمراض" يطالب بإخلاء مناطق منكوبة في ليبيا

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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، أنه وجه بوجوب إخلاء المناطق التي غمرتها السيول بعد تسجيل 55 حالة تسمم بين الأطفال بسبب تلوث المياه. اضافة اعلان

ونقلت "العربية"، عن مسؤول بالصحة الليبية، أن يوجد الكثير من الجثث التي لم يتم التعرف على هويتها، مستشفيات درنة لا تتسع لعدد الجثث التي يتم انتشالها.





"البيئة" تطالب بردم البرك فورًا



أكثر من مليون شخص تأثروا بالكارثة



ودعت وزير البيئة في حكومة الوحدة الوطنية الليبية، الجميع الالتزام بعدم استخدام المياه الجوفية، مناشدة فرق الإغاثة في درنة والمناطق المنكوبة ردم البرك فورًا.وأكدت أنه أول عمل قامت به هو إيصال أكياس لحفظ الجثث إلى ليبيا، مبينة أنها سجلت اليوم 55 إصابة سببها المياه الملوثة بسبب الكارثة.وكشف الجيش الليبي، أن الفيضانات غمرت آلاف المنازل وأكثر من مليون شخص تأثروا بالكارثة، ما حدث في درنة كارثة قومية وحدت جميع الليبيين، مؤكدًا أنه فقد أكثر من 80 ضابطا وجنديا في درنة.وقالت وزارة الصحة الليبية، إن سكان المناطق المنكوبة في حاجة لتأمين أماكن إيواء مع اقتراب فصل الشتاء، مؤكدة أن لديها نقص في المعدات والأجهزة المتطورة في مجال عمليات البحث والإنقاذ.وأكدت أنه تم العثور على شخصين أحياء ولدينا أمل بالعثور على ناجين حتى مضي 10 أيام.يأتي هذا في وقت أعلن فيه المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، تشكيل لجنة لدراسة الوضع بالمدن المتضررة من الفيضانات والتنسيق لنقل المساعدات.