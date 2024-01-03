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أغرب واقعة في العام الجديد.. طائرة أقلعت من اليابان في 2024 وهبطت في أمريكا عام 2023

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تفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع واقعة نادرة الحدوث، والتي وقعت لركاب طائرة أقلعت من اليابان وهبطت في ولاية فلوريدا الأمريكية.

ركاب طائرة يشهدون العام الجديد مرتين:اضافة اعلان


وفي التفاصيل التي تناقلتها وسائل إعلام يابانية فقد شغلت طائرة تابعة للخطوط الجوية اليابانية العديد من المغردين على مواقع التواصل، لاسيما منصة إكس، بعد أن استقبل ركابها العام الجديد 2024 مرتين.

وكانت طائرة "ستار أليانس" قد أقلعت من طوكيو عند الساعة 1 فجراً بداية 2024، إلا أنها هبطت في ولاية كاليفورنيا الأميركية الساعة الخامسة من مساء آخر يوم في سنة 2023.


وأثارت تلك الرحلة تعليقات بعض الظرفاء الذين بدأوا يحسدون ركاب تلك الطائرة الذين استقبلوا العام الجديد مرتين واحدة في اليابان وأخرى في الولايات المتحدة.

يذكر أن مواعيد وتوقيتات دخول رأس السنة الجديدة تختلف من دولة لأخرى حسب موقعها على خطوط الطول والعرض وخط غرينتش، ما يجعل موعد دخول العام الجديد يختلف من بلد إلى آخر.

أولى البلدان في استقبال العام الجديد:


وفي الغالب تكون أستراليا من أولى البلدان المحتفلة بقدوم العام، حيث كانت جزيرة "ساموا كيريتيامتي"، الواقعة جنوب المحيط الهادئ بالقرب من أستراليا، أول منطقة في العالم احتفلت باستقبال 2024.

فيما تكون جزيرة ساموا الأميركية التي تقع في جنوب المحيط الهادئ، بين الولايات المتحدة وأستراليا، ويبلغ عدد سكانها حوالي 50 ألف شخص آخر من يشهد العام الجديد.

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