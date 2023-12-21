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بعد سنوات من العلاقات المتوترة.. إطلاق سراح حليف رئيس فنزويلا مقابل 10 أمريكيين

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العلم الأمريكي الفنزويلي
أ أ
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توصلت أمريكا وفنزويلا إلى اتفاق يقضي بإطلاق سراح 10 سجناء أمريكيين مقابل الإفراج عن أحد المقربين من الرئيس نيكولاس مادورو.

اتفاق على إطلاق سراح السجناء الأمريكيين:اضافة اعلان


وبحسب وكالة فرانس برس، قال مسؤولون أمريكيون، إن الولايات المتحدة وفنزويلا توصلتا إلى اتفاق يقضي بالإفراج عن 10 سجناء أمريكيين مقابل إطلاق سراح أحد المقربين من الرئيس نيكولاس مادورو.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان أن الأمريكيين العشرة "عائدون إلى الديار".

وكان مسؤولون أمريكيون قد قالوا في وقت سابق إن واشنطن ستفرج عن رجل الأعمال أليكس صعب المتهم بغسل أموال.

21 "سجينا سياسيا"

في وقت سابق، ذكرت مجموعة "كواليشن فور هيومن رايتس أند ديموكراسي"، أن السلطات الفنزويلية أطلقت سراح 21 "سجينا سياسيا" من بينهم 8 مواطنين أمريكيين..

وقالت ماريا أليخاندرا بوليو وهي إحدى محاميات المجموعة إنه أفرج حتى الآن عن "8 أمريكيين و13 فنزويليا" بينهم لوك ألكزاندر دينمان وإيران بيري اللذان كانا يمضيان عقوبة بالسجن 20 عاما، بتهمة المشاركة في محاولة فاشلة للإطاحة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في العام 2020.

واتهم دينمان وبيري بالسعي لإطاحة مادورو، بعد وصولهما مع مسلحين آخرين بقارب إلى ماكوتو الواقعة على مسافة أقل من ساعة من كراكاس في مايو2020.

وادّعى مادورو أن الرئيس الأمريكي وقتها دونالد ترامب كان وراء الهجوم الذي قُتل فيه 8 من المهاجمين المفترضين والذي قال إنه كان يهدف إلى تنصيب زعيم المعارضة خوان غوايدو مكانه. ونفت الولايات المتحدة أي تورط لها في ذلك الهجوم.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قال في مؤتمر صحفي الأربعاء في واشنطن إنه يتوقع "أخبارا طيبة" بشأن الأمريكيين المحتجزين في فنزويلا بعدما تراجعت حدة التوترات مع الرئيس نيكولاس مادورو.

وأضاف بلينكن: "نريد ضمان إطلاق سراح المواطنين الأمريكيين. نحن نركز أيضا على المعتقلين السياسيين في فنزويلا، ونحاول ضمان إطلاق سراحهم".

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