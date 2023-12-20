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محكمة أمريكية تستبعد دونالد ترامب من انتخابات 2024

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دونالد ترامب
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في ضربة قوية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قضت المحكمة العليا في ولاية كولورادو الأمريكية باستبعاده من خوض من انتخابات 2024.اضافة اعلان

الهجوم على مبنى الكونجرس كلمة السر

وحسب "فرانس 24"، فقد قررت المحكمة العليا في ولاية كولورادو الأمريكية استبعاد الرئيس السابق دونالد ترامب من خوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في الولاية العام المقبل لدوره في اقتحام مبنى الكابيتول.

ترامب أول رئيس غير مؤهل لدخول البيت الأبيض


وأوضحت أنه بهذا الحكم يصبح ترامب أول مرشح رئاسي في تاريخ الولايات المتحدة يصبح غير مؤهل لدخول البيت الأبيض بموجب بند نادر الاستخدام في الدستور الأمريكي يمنع المسؤولين الذين شاركوا في "تمرد" من تولي المنصب.

محاولة فاشلة لعرقلة نقل السلطة

وكان مجموعة من الناخبين في كولورادو رفعوا الدعوى مطالبين باستبعاد ترامب لتحريضه أنصاره على مهاجمة مبنى الكابيتول في محاولة فاشلة لعرقلة نقل السلطة إلى الرئيس الحالي.
وردًا على ذلك وصفت حملة ترامب قرار المحكمة بأنه "معيب" وغير ديمقراطي مؤكدو أنها ستطعن عليه، مبينة أن المحاكم ليس لديها السلطة لإصدار أمر بإبعاد ترامب من الاقتراع.

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