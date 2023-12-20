صفعة جديدة لأوكرانيا .. واشنطن بوست تحذف قسم متابعة الحرب مع روسيا

أ أ

حذفت صحيفة الواشنطن بوست وهي واحدة من أكبر الصحف الأمريكية قسم "أخبار الحرب في أوكرانيا" من موقعها.



الصحيفة تعبر عن توجهات الحزب الديمقراطي الحاكم: اضافة اعلان





والصحيفة مصنفة يسارية وتعبّر عن توجهات الحزب الديمقراطي الحاكم، وقال البعض بأن هذه خطوة مقصودة لإيقاف الضخ الإعلامي عن الحرب حتى لايستمروا في تقديم المساعدات التي أنهكت الاقتصاد الأمريكي.



في وقت سابق، نبه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أن عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض قد يكون لها "تأثير قوي" على الحرب في أوكرانيا، وذلك قبل أقل من عام من الانتخابات الرئاسية الأميركية.



وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي، الثلاثاء: "إذا كانت سياسة الرئيس المقبل أيا كان مختلفة حيال أوكرانيا، أكثر فتورا أو أكثر اقتصادا، أعتقد أن هذه المؤشرات سيكون لها تأثير قوي جدا على مجريات الحرب".



ولفت إلى أن ترامب في حال فوزه سيتبنى "على الأرجح سياسة مختلفة، لأن لديه شخصية مختلفة" عن الرئيس الحالي جو بايدن.



المساعدة الأميركية لأوكرانيا:



وحذر زيلينسكي من أن تراجعا محتملا للمساعدة الأميركية يمكن أن يؤثر على مساعدة الاتحاد الأوروبي، لكنه تدارك "أنا واثق أن الولايات المتحدة لن تخوننا، وأن ما اتفقنا عليه معها سيتم احترامه".



وجاءت تصريحات زيلينسكي بعد أيام من جولة دبلوماسية له، هدفت إلى إقناع الولايات المتحدة وأوروبا بمواصلة إرسال أسلحة وتمويل إلى أوكرانيا التي تقاتل الغزو الروسي منذ نحو عامين.

