مشهد مذهل.. سر خروج 20 مليون خفاش من كهف في هذه الدولة

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تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" مقطع فيديو يوثق مشهدا مذهلا لأسراب ضخمة من الخفافيش في المكسيك.



أسراب ضخمة من الخفافيش في المكسيك:



عشرون مليون خفاش بالمكسيك:



ويظهر مقطع الفيديو خروج حشود ضخمة تملأ الأفق من أسراب الخفافيش، والتي تخرج على ما يبدو من داخل كهف متجهة إلى محاصيل ومزارع قريبة بمحيطها في المكسيك.وفي التفاصيل التي تناقلتها وسائل إعلام، فإنه من المدخل الطويل الضيق لكهف براكن، بالقرب من مدينة سان انطونيو، يبدأ فيض من الخفافيش المكسيكية ذات الذيول الحرة بالخروج إلى الهواء الطلق، قبل بضع ساعات من وقت الغروب.وعلى امتداد أكثر من ساعتين تغادر الخفافيش الكهف محلقة إلى ارتفاعات أعلى فأعلى، مشكلة سحابة قوامها عشرون مليون خفاش إلى أن تغيب عن الأنظار في نهاية المطاف.العالمان "جاري مكراكن" و"جون وستبروك"، عكفا منذ سنوات، على مراقبة هذه الخفافيش ذات الأذيال الحرة وهي تبزغ من كهف "براكن" والكهوف المجاورة.ومع المراقبة للخفافيش تساءلا أين تذهب هذه الخفافيش؟ وإلى أي ارتفاع تصل في تحليقها؟ هل تتجه الى هناك للحصول على الغذاء، إذا كان الأمر كذلك فأي أنواع من الحشرات هي تلك التي تتغذى عليها.وبعد طول مراقبة تأكد العالمان استطاعا بواسطة لواقط لاسلكية خاصة الاستماع إلى لواقط الصيحات التي تطلقها الخفافيش وهي تطارد الحشرات فوق مستوى عال.وتأكدت ظنونهم بشكل حاسم عندما قام طالب دراسات عليا في جامعة تنيسي بتحليل الحمض النووي "دي.ان.ايه" لبقايا حشرات استخلصت من براز الخفافيش، حيث ثبت بالدليل القاطع أن الخفافيش المكسيكية التي تغادر كهوف تكساس تتغذى على حشرات الذرة وحشرات التبغ.ويقوم العلماء حاليا ومعهما عشرة علماء من الولايات المتحدة والمكسيك بمشروع أبحاث موسع لتحديد القيمة المالية للخفافيش عن طريق حساب الأضرار الإضافية التي كانت ستلحق بالمحاصيل الزراعية بدون هذه الحيوانات.أيضا قاما بحساب كميات المبيدات الحشرية الإضافية التي كان المزارعون سيحتاجونها لو لم يكن هناك خفافيش، وحتى قبل استكمال هذه الأبحاث.فمن الواضح أن على خبراء صيانة الموارد الطبيعية أن يبذلوا قصارى جهدهم لحماية خفافيشهم المكسيكية التي يعني فقدانها خسارة هائلة للاقتصاد الزراعي في تكساس.