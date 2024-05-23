الخميس، 15 ذو القعدة 1445 ، 23 مايو 2024

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مشهد مذهل.. كيف حمى الأسد أنثاه من الضباع؟

فيديو
جانب من الفيديو
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وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة إكس مشهدا مذهلا لهجوم الأسد على عدد من الضباع.

أسد يهاجم الضباع:

وأظهر مقطع الفيديو المتداول عددا من الضباع انفردوا بأنثى الأسد، حيث أوشكت أن تكون فريسة لهم.اضافة اعلان
وفي لحظة مفاجئة، تدخل الأسد لينقذ أنثاه، حيث هاجم قطيع الضباع، وأمسك بأحدهم بين فكيه، وعندما حاول الآخرون إنقاذه لم يتمكنوا بعد أن طرحه أرضا وصار فريسة له.

حالة ضبع بعد عضة أسد:

وفي وقت سابق، انتشر مقطع فيديو بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يكشف قوة تحمل ضبع، بعد تعرضه لهجوم مميت من قبل أحد الأسود.
وبحسب ما تم تداوله حينها، فقد صار الضبع مشلولا بشكل نصفي، بعد أن عضة الأسد.
المذهل أنه استطاع التعايش مع حالته حيث تعلم السير على يديه فقط .
كما أظهر الفيديو حينها، قدرة الضبع على التحمل وسيره بين الأحراش رغم تعرضه للشلل النصفي.

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