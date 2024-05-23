مشهد مذهل.. كيف حمى الأسد أنثاه من الضباع؟

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وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة إكس مشهدا مذهلا لهجوم الأسد على عدد من الضباع.



أسد يهاجم الضباع:



حالة ضبع بعد عضة أسد:



وأظهر مقطع الفيديو المتداول عددا من الضباع انفردوا بأنثى الأسد، حيث أوشكت أن تكون فريسة لهم.وفي لحظة مفاجئة، تدخل الأسد لينقذ أنثاه، حيث هاجم قطيع الضباع، وأمسك بأحدهم بين فكيه، وعندما حاول الآخرون إنقاذه لم يتمكنوا بعد أن طرحه أرضا وصار فريسة له.وفي وقت سابق، انتشر مقطع فيديو بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، والذي يكشف قوة تحمل ضبع، بعد تعرضه لهجوم مميت من قبل أحد الأسود.وبحسب ما تم تداوله حينها، فقد صار الضبع مشلولا بشكل نصفي، بعد أن عضة الأسد.المذهل أنه استطاع التعايش مع حالته حيث تعلم السير على يديه فقط .كما أظهر الفيديو حينها، قدرة الضبع على التحمل وسيره بين الأحراش رغم تعرضه للشلل النصفي.