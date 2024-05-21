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فيديو جديد يوثق لحظة نشوب حريق داخل "نفق" بعد وقوع حادث مروري بالرياض

حريق
حريق
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وثق مقطع فيديو مشاهد جديدة للحظة نشوب حريق داخل "نفق" بعد وقوع حادث مروري بالرياض.

حريق داخل نفق بالرياض:


ويظهر الفيديو نشوب حريق في الواجهة الخارجية لنفق بحي الحمراء بالرياض إثر حادث مروري.اضافة اعلان
كما أظهر الفيديو المتداول، تصاعد النيران والدخان من داخل النفق.
وأعلن الدفاع المدني بالرياض، عن إخماد حريق في الواجهة الخارجية لنفق بحي الحمراء إثر حادث مروري، ولا إصابات.

مدني الدمام يباشر حريقًا في مستودع بحي المنار:


وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن فرق الإنقاذ تحركت مسرعة لمباشرة حريق في محافظة الدمام بالمنطقة الشرقية.
وأوضحت على حسابها في منصة إكس، أن فِرق الدفاع المدني تواصل جهودها للسيطرة على حريق، نشب في مستودع بحي المنار بالدمام.

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