فيديو جديد يوثق لحظة نشوب حريق داخل "نفق" بعد وقوع حادث مروري بالرياض

حريق داخل نفق بالرياض:

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مدني الدمام يباشر حريقًا في مستودع بحي المنار:

وثق مقطع فيديو مشاهد جديدة للحظة نشوب حريق داخل "نفق" بعد وقوع حادث مروري بالرياض.ويظهر الفيديو نشوب حريق في الواجهة الخارجية لنفق بحي الحمراء بالرياض إثر حادث مروري.كما أظهر الفيديو المتداول، تصاعد النيران والدخان من داخل النفق.وأعلن الدفاع المدني بالرياض، عن إخماد حريق في الواجهة الخارجية لنفق بحي الحمراء إثر حادث مروري، ولا إصابات.وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن فرق الإنقاذ تحركت مسرعة لمباشرة حريق في محافظة الدمام بالمنطقة الشرقية.وأوضحت على حسابها في منصة إكس، أن فِرق الدفاع المدني تواصل جهودها للسيطرة على حريق، نشب في مستودع بحي المنار بالدمام.