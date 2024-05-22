الأربعاء، 14 ذو القعدة 1445 ، 22 مايو 2024

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ظهور سحابة عملاقة غريبة الشكل في سماء سلطنة عمان

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سحابة سلطنة عمان
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وثق مقطع فيدي ومتداول، ظهور سحابة عملاقة غريبة الشكل ونادرة في سماء سلطنة عمان في ظل تقلبات جوية شهدتها السلطنة خلال الآونة الأخيرة.

سحابة عملاقة في سماء عماناضافة اعلان

وظهر خلال المقطع، سحابة بيضاء عملاقة حجبت الأفق بشكل مخروطي وبدأت في الانتشار في الأجواء حتى حجبت الأفق تماما.


وقبل أيام، وفي مشهد مؤلم وثقه مقطع فيديو تم تداوله على منصة إكس وثق غرق المعدات أثناء محاولات الإنقاذ في السيول التي ضربت العديد من الولايات في سلطنة عمان.

غرق معدات الإنقاذ في سلطنة عمان:

ويظهر مقطع الفيديو الذي نشره حساب "الخيمة العمانية"، جريان السيول التي جرفت معدات الإنقاذ في بركة الموز بولاية نزوﯼ.
كما يظهر وقوف الأهالي عاجزين عن فعل شيء على حافة مجرى السيول، والتي ظهرت مندفعة وأخذت في طريقها المعدات التي جاءت لأجل عمليات الإنقاذ بالولاية.

السيول في ولاية محوت العمانية:

أيضا وثق مقطع فيديو تناقلته حسابات عمانية مشهدا مذهلا لتدفق مياه السيول لإحدى الولايات في سلطنة عمان.
وأظهر مقطع الفيديو الذي نشره حساب "الخيمة العمانية" المياه وهي تتدفق بغزارة حيث وصلت إلى منتصف جذوع الأشجار وذلك يوم الجمعة الماضية في الجوبة بولاية محوت.

سيول تقتلع النخيل بسلطنة عمان:

وقبل أسابيع، وثق مقطع فيديو مشهد مذهلا لتجريف السيول التي انحدرت بقوة في أحد الوديان وجرفت أشجار النخيل واقتلعتها من أمكانها.
ويظهر مقطع الفيديو الذي نشره حساب"الخيمة العمانية"، السيول وهي تسير بقوة، حيث تقتلع أشجار النخيل في طريقها، وذلك مع صيحات وعلو أصوات سكان المنطقة التي اجتاحتها السيول.
وبحسب ما تم تداوله فقد اجتاحت السيول وادي الصرمي وجرفت أغلب النخيل  في ولاية صحم.

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