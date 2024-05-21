فيديو طريف.. كلب يستولي على براد شاي لمتنزه في البر

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في واقعة غريبة وطريفة، تمكن كلب من الاستيلاء على براد شاي لأحد المتنزهين في البر، والذي لم يستطع فعل شئ سوى توثيق اللحظة بتصويرها.

وأظهر الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الكلب وهو يجري وبين أنيابه يمسك ببراد شاي ويسير به بعيداً، حيث كان أحد المتنزهين يقوم بإعداده لتناول الشاي في البر.



كلب حراسة وأغنام:



كلب وقطيع من الذئاب:



وفي وقت سابق، وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" مشهدا طريفا لكلب حراسة يقوم بمهاجمة الأغنام عندما تحاول الدخول لمزرعة مالكه.ويظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله، قيام الأغنام بالرعي بالقرب من عدة مزارع، وعندما تدخل إلى حيز المزرعة يقوم الكلب بمهاجمتها قبل أن تأكل نباتات المحصول في مرحلة نموها.العجيب أن الكلب أثبت قدرة وكفاءة سريعة على سرعة تمكنه من إبعاد الأغنام قبل إفساد المزرعة.كما وثق مقطع فيديو آخر، صراعا بين قطيع من الذئاب مع أحد الكلاب، والذي دخل معهم في قتال بمفرده.ويظهر الفيديو الذي تم تداوله على منصة "إكس" محاولة دخول قطيع الذئاب إلى المكان الذي يوجد به الكلب، لكنه واجههم بمفرده، دون أن يمكن كلب آخر من مساعدته بسبب تقييده بسلسلة.كما أظهر أيضا عدم تمكن الكلب المقاتل من التحرك بإرادة كاملة حيث ظهر أيضا وهو مربوط بسلسلة، حيث تكاثرت عليه الذئاب، وحاولوا افتراسه.