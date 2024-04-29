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"يصيب به من يشاء".. أندر ما يكون لكتل برد بحجم الأحجار تتساقط على الصين

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كتلة برد
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وثقت مقاطع فيديو تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي، تساقطا عنيفا لحبات برد بحجم الكرة في إحدى مناطق جنوب الصين.

برد بأحجام الجارة على الصين:اضافة اعلان

وبحسب ما تم تداوله فإن هذه المنطقة تتعرض لرياح إعصارية و أمطار غزيرة أدت إلى حدوث فيضانات.
من جانبه علق خبير المناخ عبد الله المسند على هذه الحالة قائلا: "من رحمة الله بعبادة أن يسقط البرد بأحجام صغير أو متوسطة وقليل ما يكون كبيراً، أما أن يكون في حجم ما تشاهده في "قوانغشي، الصين فهذا أندر من النادر، وأقل من القليل بفضل من الله تعالى".
وأوضح أن الحالة الجوية تلك تتطلب ظروفاً جوية وأركاناً أساسية يجب أن تتوفر في الحالة ومنها:
-قوة التيار الساخن الصاعد والذي يقوم بدوره في بناء حبات البرد، فكلما نزل البرد من قمة السحابة، رُفع عبر آلية التيار الصاعد إلى أعلى، ومن ثم يلتحم بالبرد قطرات المطر التي تتجمد على حبة البرد مكونة أغلفة ثلجية مكورة بعضها فوق بعض، حتى يكون للبرد شكل البصل في أغلفته وطبقاته.
- بعد أن يتعاظم البرد حجماً ووزناً يكون أقوى من أن تحمله الرياح الصاعدة إلى أعلى مرة ثانية؛ فيهوي إلى الأرض كالرصاصة القاتلة، (فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ.
كما نوه المسند أن أكبر حبة برد سُجلت عالمياً يبلغ وزنها 1.02كغم سقطت عام 1986 في بنغلاديش.

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