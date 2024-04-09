الدهس مستمر.. فيلة تقلب احتفالات هندية رأسا على عقب للمرة الثانية

فيل يدهس رجلا أثناء احتفال: اضافة اعلان



فيلان غاضبان في حفل هندي:



وثق مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيلا ضخما يدهس رجلا هنديا بأقدامه أثناء تحضيرات لاحتفالات دينية.ويظهر مقطع الفيديو المتداول على منصة"إكس"، الرجل وهو يقترب من الفيل بعد تزيينه استعدادا للاحتفالات، فيما دفع الفيل الرجل ودهسه بشكل مفاجئ.كما يظهر أيضا عددا من الأشخاص الذين يتواجدون داخل ساحة الاحتفال وهم يسارعون بالابتعاد من أمام الفيل.وخلال لحظات اقترب بعضهم من الفيل لمحاولة إنقاذ الرجل، وتمكنوا من سحبه من أسفل أقدامه، وهو في حالة سيئة للغاية على ما يبدو.وفي وقت سابق وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس"، لحظة صراع لفيلين يتصارعان وينقضان على الحاضرين ويصيبان العشرات في حفل هندوسي بالهند.وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن الآلاف من الهنود تجمعوا في للمشاركة في حفل هندوسي في مدينة ثريسور في ولاية كيرالا بجنوب البلاد.وأوضحت أن الفيل الأكبر أصبح مضطربًا وهاجم فيلًا آخر، ثم بدأ الفيلان في الشجار قبل أن يندفعا وسط الحشود المتجمعة وتفريقها بقوة.كما يظهر مقطع الفيديو أيضا الفيل، وهو يندفع نحو الآخر بينما يتشابك أنيابه في مشاجرة عنيفة، فيما بدأت الحشود بالفرار من الحادث خوفا من بطش الفيلين.ونقلت الصحيفة عن عدد من المسؤولين أن العشرات من الحاضرين أصيبوا عندما حاولوا الفرار لكنهم سقطوا عندما اندفعت الأفيال تجاههم.