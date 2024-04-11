فيديو مذهل.. تمساح يطير من الماء ويخطف طائرة مسيرة

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو مذهل لتمساح صغير الحجم استطاع القفز من النهر والإمساك بمسيّرة رباعية المراوح بأسنانه وسحبها إلى الماء.



تمساح يسيطر على طائرة مسيرة:



اعتراض الطائرة بقفزة من الماء:



ويظهر الفيديو خروج التمساح من الماء بشكل شبه كامل ليعترض الطائرة المسيرة ويسطير عليها وينزل بها إلى المياه مرة أخرى.وكانت حركة التمساح سريعة ورشيقة، حيث قفز بشكل كامل من النهر، وأمسك بالمسيرة ببراعة قبل أن يختفيان تحت ماء النهر.والمذهل أن التمساح الصغير كان عليه أن يخرج من الماء بما يصل إلى ثلث طول جسمه من أجل اعتراض المسيّرة الطائرة.ولا زال العلماء غير قادرين حتى الآن على تصور مدى خفة حركة تلك الزواحف البرية وقابليتها للمناورة، علما أنها ليست الحالة الأولى التي تصطاد فيها التماسيح مسيرات.