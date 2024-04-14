مشهد مرعب في ولاية تركية.. ماذا حدث لركاب "تل فريك"

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تعرض العشرات من ركاب تل فريك في تركيا لحادث مروع في أيام العيد، بسبب انهيار عمود يدعم عربات لعبة "تل فريك" خارج مدينة أنطاليا السياحية.



انهيار تل فريك في انطاليا التركية:



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🔴TURKIYE :📹 MOMENT OF TERRIFYING CABLE CAR COLLAPSE IN TURKISH RESORT CITY OF ANTALYA



today, at 5:30pm - local

Pylon failure in cable car system resulted in 1 fatality and 7 injuries.



Helicopters and emergency crews… 🔴TURKIYE :📹 MOMENT OF TERRIFYING CABLE CAR COLLAPSE IN TURKISH RESORT CITY OF ANTALYAtoday, at 5:30pm - localPylon failure in cable car system resulted in 1 fatality and 7 injuries.Helicopters and emergency crews… pic.twitter.com/LJYiZloifp April 12, 2024

ونقلت وسائل إعلام عن رئيس بلدية أنطاليا محيي الدين بوتشيك أنه تم استدعاء طائرات هليكوبتر مزودة برؤية ليلية لإنقاذ 184 شخصا ما زالوا عالقين في كبائن نظام اللعبة.وأوضح بوتشيك أن فريق الإنقاذ يحاول الوصول إلى الركاب الذين تقطعت بهم السبل، قائلاً: "فرقنا المتخصصة موجودة هناك.. سننقذهم جميعا في وقت قصير".يأتي هذا بعدما لقي شخص مصرعه وأصيب 7 آخرون وتقطعت السبل بحوالي 200 آخرين في الجو، عندما انهار عمود يدعم عربات لعبة "تل فريك".من جهته أكد وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، أن الوفيات والإصابات حدثت عندما سقطت إحدى كبائن نظام التل فريك في ساريسو-تونكتيبي في منطقة صخرية أثناء انهيار العمود.ونوه أنه تم إجلاء خمسة أشخاص كانوا في المقصورة بطائرة هليكوبتر، بينما لا يزال اثنان في انتظار نقلهما.كما بيّن أيضا أنه تم إرسال نحو 110 من أفراد الطوارئ إلى موقع الانهيار، إضافة إلى نقل المزيد من متسلقي الجبال المتخصصين من أماكن أخرى في تركيا.