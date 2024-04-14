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مشهد مرعب في ولاية تركية.. ماذا حدث لركاب "تل فريك"

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تل فريك
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تعرض العشرات من ركاب تل فريك في تركيا لحادث مروع في أيام العيد، بسبب انهيار عمود يدعم عربات لعبة "تل فريك" خارج مدينة أنطاليا السياحية.

انهيار تل فريك في انطاليا التركية:اضافة اعلان

ونقلت وسائل إعلام عن رئيس بلدية أنطاليا محيي الدين بوتشيك أنه تم استدعاء طائرات هليكوبتر مزودة برؤية ليلية لإنقاذ 184 شخصا ما زالوا عالقين في كبائن نظام اللعبة.
وأوضح بوتشيك أن فريق الإنقاذ يحاول الوصول إلى الركاب الذين تقطعت بهم السبل، قائلاً: "فرقنا المتخصصة موجودة هناك.. سننقذهم جميعا في وقت قصير".
يأتي هذا بعدما لقي شخص مصرعه وأصيب 7 آخرون وتقطعت السبل بحوالي 200 آخرين في الجو، عندما انهار عمود يدعم عربات لعبة "تل فريك".
من جهته أكد وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، أن الوفيات والإصابات حدثت عندما سقطت إحدى كبائن نظام التل فريك في ساريسو-تونكتيبي في منطقة صخرية أثناء انهيار العمود.
ونوه أنه تم إجلاء خمسة أشخاص كانوا في المقصورة بطائرة هليكوبتر، بينما لا يزال اثنان في انتظار نقلهما.
كما بيّن أيضا أنه تم إرسال نحو 110 من أفراد الطوارئ إلى موقع الانهيار، إضافة إلى نقل المزيد من متسلقي الجبال المتخصصين من أماكن أخرى في تركيا.

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