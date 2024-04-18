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صحيفة تواصل الالكترونية

بعد كارثة كلاب المطار.. قطار يسير وسط المنازل في عاصمة عربية

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جرار قطار
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وثقت مقاطع فيديو مشاهد غريبة ونادرة في العاصمة العراقية بغداد، والتي يكاد رؤيتها غير متوقع بل نادر الحدوث كظواهر مجتمعية في العواصم العربية.

قطار سير وسط المنازل في بغداد:اضافة اعلان

ونشرت صحيفة "السومرية" العراقية مشهدا غريبا لقطار يسر وسط المنازل يكاد يلتصق بجدرانها أثناء مسيره.
أيضا تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، مقطع الفيديو، الذي يظهر سير قطار بين المنازل السكنية بمنطقة الشالجية في العاصمة بغداد.
وبحسب الفيديو المنتشر، فإن القطار كان يسير بجانب المنازل في مسافة قريبة جداً اثارة دهشة من قام بتصوير المقطع وكذلك من تناقله على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بوضع حد لذلك.
كما أعرب ملتقط الفيديو عن غضبه من المشهد النادر حيث جعل يردد عبارة :"شوفوا يا عالم شوفوا.. لوين وصل العراق مستنكرا تردي الحالة التي وصلت إليها البلاد والسماح ببنيان منازل بجوار سكة القطار.

كلاب ضالة بمطار بغداد:

أيضا نشرت صحيفة"السومرية" ، مقطع فيديو يوثق انتشار عشرات الكلاب السائبة في ساحة ومدرج مطار بغداد الدولي.
وأظهر مقطع الفيديو المتداول قيام الكلاب بملاحقة أي شيء متحرك داخل المطار وملاحقته.
كما أظهر الفيديو ملاحقة الكلاب لعجلة خلال انتقالها من إحدى الطائرات باتجاه صالة المطار.
وأصبح مقطع الفيديو محل انتقاد وسخرية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لتكون ظاهرة إضافية تضاف إلى المشاهدات السلبية في مطار بغداد وقطاع الطيران في البلاد.

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