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مشهد مذهل لفيل غاضب يرفع حافلة مليئة بالركاب

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الفيل الغاضب
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وثق  مقطع فيديو تم تداوله على موقع يوتيوب، لحظة قيام فيل غاضب برفع حافلة مليئة بالسياح بأنيابه.

فيل غاضب يرفع حافلة:

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 ويظهر مقطع الفيديو المتداول الفيل وهو يقوم بضرب الحافلة بقوة على الأرض.
وأطلق الفيل الذي يبلغ طوله 11 قدما صوتا عاليا قبل أن يضع أنيابه الضخمة تحت السيارة ليسحبها نحو السماء ومن ثم يضربها أرضا.
كما يسمع في الفيديو السائق يصرخ بصوت عال في حديقة بيلانيسبيرج الوطنية بالقرب من جوهانسبرج بجنوب إفريقيا ليبتعد الفيل بمركبته.

فيل يقتلع شجرة ضخمة:


وثق مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" مشهدا مذهلا لفيل قام باقتلاع شجرة ضخمة.
ويظهر مقطع الفيديو الفيل وهو يقوم بمحاولة على ما يبدو أنها مداعبة مع الشجرة، حيث قام بتحريكها عدة مرات.
وعقب تحريكها من قبل الفيل اهنزت بطريقة عنيفة لتسقط على الأرض بعد اقتلاعها من جذورها ما يدل على قوة الفيل المذهلة.

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