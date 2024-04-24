لن تتوقع ما فعلته رياح عاتية بأشجار مزرعة بابايا في جازان

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وثق مقطع فيديو عاصفة في أبوعريش تسببت في اقتلاع الأشجار في أكبر مزرعة للبابايا بمنطقة جازان.



اقتلاع الأشجار في مزرعة بابايا بجازان:



إنتاج المملكة من البابايا:



فوائد البابايا :



وبحسب مقطع الفيديو الذي نشرته "العربية السعودية"، فقد تسببت عاصفة قوية في اقتلاع عدد من الأشجار بأكبر مزرعة للبابايا في منطقة أبوعريش بجازان .ويظهر مقطع الفيديو المتداول سقوط العديد من أشجار وسقوط حبات الثمار على الأرض في مزرعة البابايا في أبو عريش.وفي تقرير سابق أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن الإنتاج السنوي لفاكهة البابايا بالمملكة تجاوز 4.717 آلاف طن، محققة بذلك اكتفاءً ذاتيًا منه بنسبة 95%.فيما بلغت وارداتها من البابايا 571 طنًا، إلى جانب 296 طنًا للصادرات و3.8 أطنان لإعادة الصادرات.وأوضح التقرير حينها أن موسم إنتاج فاكهة البابايا يبدأ في شهر مايو ويستمر حتى أغسطس، حيث تُعد من المحاصيل ذات الميز النسبية التي تتركز زراعتها في منطقتي الشرقية وجازان، بمحافظات (هروب، وأبو عريش، وصبيا، وضمد).وتتميز المملكة بزراعة وإنتاج العديد من هجن البابايا؛ ومنها هجين "ريد ليدي"، وهو الأكثر زراعة بمناطق المملكة، وهجين "ريد بيلا"، وهجين "تايننج"، بالإضافة إلى عددٍ من السلالات المحلية (البلدي)، والأصناف المستوردة.وتساعد البابايا على تعزيز صحة القلب، والشعر والبشرة والعظام، كما أنها تعمل على تحسين عملية الهضم.وتعُد مصدرًا جيدًا للعناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم، مثل فيتامين (ج)، وحمض الفوليك، وفيتامين (أ)، والمغنيسيوم، والنحاس.كما تحتوي على فيتامينات (ب)، وألفا وبيتا كاروتين، وفيتامين (هـ)، والكالسيوم، والبوتاسيوم، وفيتامين (ك)، وغيرها من العناصر المعزّزة للصحة.