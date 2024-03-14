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أنقذت صغارها في اللحظة الأخيرة.. مشهد مذهل لبطة قامت بإغراق صقر

انقاذ بطة لصغارها - صورة من الفيديو
انقاذ بطة لصغارها - صورة من الفيديو
أ أ
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أظهر  مقطع فيديو تم تداوله على منصة "إكس" شجاعة بطة في إنقاذ صغارها من هجوم صقر حاول التهامهم داخل بركة من المياه.اضافة اعلان

معركة بين بطة وصقر:

ويظهر الفيديو المتداول  ردة فعل البطة بعدما رأت الصقر يقترب من صغارها ويريد أكلهم فما كان منها إلا أن انقضت عليه وحاولت إغراقه في الماء دفاعا عن صغارها.
وبالفعل نجحت البطة في هجومها، حيث أوشك الصقر على الغرق لولا تدخل أحد الأشخاص ودخوله الماء سريع وإنقاذه من الغرق.

بطة ونمر وجها لوجه:

وفي واقعة مشابهة في وقت سابق، استطاعت بطة صغيرة تسبح في بركة من المياه، أن تخدع نمرا مفترسا، عندما اختفت بطريقة مذهلة في لمح البصر من أمام عينيه.
وأظهر حينها مقطع  فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، البطة الصغيرة قد بدأت في العوم في المياه، إلا أن النمر جاء ليهاجمها لكنها لاحظته، فقامت بإخفاء نفسها في المياه في أقل من لمح البصر، وبطريقة فائقة الجودة في عدم تحريك المياه من حولها.
كما يظهر الفيديو حيرة النمر المفترس بعدما تلاشت البطة من أمامه في لمح من البصر، لتستطيع هي أن تأخذ نفسا عميقا يمكنها من التنفس تحت الماء، وتأخذ في نفس اللحظة مسار آخر غير مسار النمر المفترس لتنجو وتطفو على المياه مرة أخرى.

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