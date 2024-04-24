شاهد.. جريان سيول الشفا بمحافظة الطائف

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وثق مقطع فيديو متداول، جريان وتدفق السيول في طريق الشفا بمحافظة الطائف في منطقة مكة المكرمة، بعد هطول أمطار الخير على المنطقة.



جريان سيول الطائف



📍 سيول عرضه طريق الشفا #الطايف_الان

الأربعاء ١٥ شـــوال ١٤٤٥هـ

24 إبـريـل 2024م

متابعة | فهد المنصوري

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. pic.twitter.com/Hx6O0ZDAPo — طقس (@tqqs) April 24, 2024

وأظهر المقطع، مشاهد ولقطات لجريان سيول الشفا بمحافظة الطائف، وخروج الأهالي للاستمتاع بالأجواء والتقاط الصور التذكراية بالتزامن مع الحالة في المنطقة.توقعات حالة الطقسوتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقة مكة المكرمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.حالة الطقسوأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.حركة الرياح السطحيةفيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-28 كم/ساعة على الجزء الجنوبي, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.