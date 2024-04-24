إمام مسجد عراقي يستغيث بمكبر صوت من هجوم بالسكاكين.. ماذا حدث؟

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وثق مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، استغاثة من إمام مسجد في العراق حيث ناشد الأهالي عبر مكبر صوت.



إمام مسجد بالعراق يستغيث بالأهالي:



لص داخل مسجد بالكويت:



وبحسب مقطع الفيديو يسمع صوت الإمام، وهو يناشد الأهالي لمنع الاعتداء على المسجد.فيما أفاد شهود عيان أن الإمام كان يستغيث من اعتداء تم من قبل أفراد عائلات تسكن الحي.بينما ذكرت وسائل إعلام عراقية أن مهاجمين دخلوا المسجد بالسكاكين، مؤكدة إلقاء القبض على اثنين منهم من قبل قوات الأمن.وفي واقعة أخرى، تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطع فيديو التقطه كاميرا مراقبة، والذي وثق قيام أحد الأشخاص بسرقة أحذية من داخل أحد المساجد بالكويت.ويظهر الفيديو لحظة قيام لص بسرقة حذاء وقبعة من مسجد في نهار رمضان وتحديدا يوم 31 مارس بالكويت.وعبر مقطع الفيديو المتداول يؤكد أحد الأشخاص، وهو يشير إلى اللص الذي كان يرتدي ثوبا أبيض: شف هذا دش بدون كبوس الحين يطلع لابس الكبوس، شف قاعد يطالع ولبس ومشى وكأنه معجب به".